На Львівщині зіткнулися рейсовий автобус та легковик, 7 осіб постраждало (оновлено)

На Львівщині у неділю, 9 січня зіткнулись автобус "Радехів-Львів" та легковик. Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.
Аварія сталася поблизу села Новий Став Львівського району, у неї потрапили автобус “Еталон” та автомобіль “Mazda 5”.
Внаслідок зіткнення в салоні автівки затисло пасажирку та водія. Рятувальники за допомогою гідравлічного спорядження вивільнили їх із машини.
Оновлення 14:27. Як повідомили у поліції Львівської області, внаслідок ДТП постраждали семеро осіб.
“Водій легковика та двоє його пасажирів 9-річний хлопчик і 35-річна жінка, мешканці Луцька, отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані”, – йдеться у повідомленні.
Також отримали травми та були доставлені до медичного закладу водій автобуса і троє його пасажирок віком 22, 33 і 46 років – усі жительки Львівського району.
Попередньо за цим фактом слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.
Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.
Правоохоронці встановлюють всі обставини події.
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Нагадаємо, у селі Нижні Ворота Мукачівського району Закарпатської області під час руху загорівся автобус, у салоні якого перебували 50 туристів.