На Львівщині зіткнулися рейсовий автобус та легковик, 7 осіб постраждало (оновлено)

Фото: Поліція Львівської області

На Львівщині у неділю, 9 січня зіткнулись автобус "Радехів-Львів" та легковик. Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Аварія сталася поблизу села Новий Став Львівського району, у неї потрапили автобус “Еталон” та автомобіль “Mazda 5”.

Внаслідок зіткнення в салоні автівки затисло пасажирку та водія. Рятувальники за допомогою гідравлічного спорядження вивільнили їх із машини.

Оновлення 14:27. Як повідомили у поліції Львівської області, внаслідок ДТП постраждали семеро осіб.

“Водій легковика та двоє його пасажирів 9-річний хлопчик і 35-річна жінка, мешканці Луцька, отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані”, – йдеться у повідомленні.

Також отримали травми та були доставлені до медичного закладу водій автобуса і троє його пасажирок віком 22, 33 і 46 років – усі жительки Львівського району.

Фото: Поліція Львівської області

Попередньо за цим фактом слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Правоохоронці встановлюють всі обставини події.

Фото: ДСНС

Наслідки дорожньо-транспортної пригоди ліквідовували 10 надзвичайників.

Фото: ДСНС

Нагадаємо, у селі Нижні Ворота Мукачівського району Закарпатської області під час руху загорівся автобус, у салоні якого перебували 50 туристів.