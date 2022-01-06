За 10% від суми договору посадовець "гарантував" не затягувати процедуру.

Співробітники Служби безпеки викрили одного із керівників районного управління Держпродспоживслужби у Львівській області на корупційній схемі. Чиновник вимагав майже 10% відкату від місцевих підприємців.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зазначається, що посадовець погрожував створити штучні перешкоди для місцевого підприємця і відмовлявся підписувати йому документи. За 10% від суми договору посадовець "гарантував" не затягувати процедуру.

Правоохоронці затримали зловмисника під час отримання чергової суми хабара.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру. Також перевіряється причетність інших посадовців до корупційної схеми.

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань оцінило можливі втрати лише Києва від системної корупції у 10 млрд гривень на рік.