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Житель Запоріжжя отримав сім років тюрми за спробу підпалу храму в 2019 році

За завдання проросійськиї бойовиків напередодні надання Томосу ПЦУ чоловік мав спровокувати конфлікт на релігійному ґрунті.

Житель Запоріжжя отримав сім років тюрми за спробу підпалу храму в 2019 році
Фото: donnews.ru

До семи років позбавлення волі засуджено громадянина України, який у 2019 році намагався підпалити храм Української православної церкви на Запоріжжі.

Про це повідомила Служба безпеки.

За даними спецслужби, чоловік діяв за завданням і координацією так званої "ДНР" для дестабілізації ситуації у регіоні на релігійній основі.

"Встановлено, що бойовики терористичної організації «ДНР» напередодні надання Томосу Православній церкві України намагалися спровокувати конфлікт на релігійному ґрунті. За наявними даними, псевдоспецслужба терористів підшукала мешканця Запоріжжя, який за 30 тис. грн погодився вчинити злочин – організувати підпал храму Апостола Івана Богослова, що належить УПЦ", - розповіли в СБУ.

Однією з ключових вимог сепаратистів було розповсюдження у ЗМІ відео пожежі, яка б мала трактуватися як "напад на місцеву церковну громаду УПЦ мирян новоствореної Православної церкви України".

Організатор злочину та його спільники були затримані "на гарячому" під час спроби підпалу. Суд визнав винним організатора підпалу за ч. 2 ст. 15 (замах на кримінальне правопорушення), ч. 3 ст. 27 та ч. 2 ст. 258 (закінчений замах на організацію вчинення терористичного акту) Кримінального кодексу і виніс вирок – 7 років позбавлення волі.

Вирок суду набув законної сили.

Нагадаємо, помісна Православна церква України була створена на об'єднавчому соборі в Софії Київській 15 грудня 2018 року. Її предстоятелем був обраний митрополит Епіфаній. Томос, який підтверджує автокефалію, був вручений Епіфанію патріархом Варфоломієм в Константинополі 6 січня 2019 року.

ПЦУ стала 15-ю церквою в диптиху помісних православних церков світу.

Окрім Вселенського патріархату, її офіційно визнали Елладська, Александрійська та Кіпрська церкви, ще кілька церков зробили це де-факто.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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