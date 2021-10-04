ДБР оцінило можливі втрати Києва від системної корупції у 10 млрд гривень на рік

Бюро вважає, що розкрадання можуть сягати 15% від бюджету міста.

Державне бюро розслідувань вважає, що системна корупція в Києві може коштувати громаді 10 млрд гривень щороку.

Про це повідомляється на сайті відомства.

"Аналіз наявної у Бюро інформації свідчить, що керівництво та службові особи структур КМДА з використанням влади та наданих їм повноважень налагодили стійкі корупційні схеми розкрадання бюджету міста Києва, який на сьогодні становить приблизно 60 млрд гривень. За попередніми оцінками системна корупція посадовців КМДА щорічно може завдавати збитків територіальній громаді Києва на загальну суму приблизно 10 млрд грн", - заявило ДБР.

Основним механізмом розкрадань, на думку Бюро, є "неефективний та безконтрольний перерозподіл керівництвом КМДА між 128 комунальними підприємствами".

На тлі цієї заяви Київська міська прокуратура повідомила про оголошення нових підозр та проведення обшуків у столиці.

Так, в офіс комунального підприємства з утримання зелених насаджень Голосіївського району прийшли у справі про розтрату 500 тисяч гривень на придбанні підіймально-транспортувального обладнання в 2019 році. Справу кваліфікували за ч. 4 ст. 191 КК України.

Підозру також отримав колишній керівник одного з відділів "Київводфонду". Йому інкримінують розтрату ще пів мільйона гривень на ремонті бюветних комплексів та громадських вбиралень, розташованих на території м. Києва.

Ще одним підозрюваним став підрядник, який ремонтував два підземні пішохідні переходи - біля станції метро "Чернігівська", а також на перетині вулиці Братиславська з проспектом Лісовим. За версією слідства, він вніс до фінансових документів завідомо недостовірні відомості щодо обсягів та вартості фактично виконаних ремонтно-будівельних робіт, чим спричинив матеріальну шкоду територіальній громаді міста Києва на суму понад 150 тис. гривень.

Нагадаємо, міський голова Києва Віталій Кличко вважає, що масові обшуки в столиці, які тривають вже кілька місяців, та численні кримінальні справи є політично мотивованим тиском на владу.