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Через снігопади в’їзд вантажівок до Києва заборонять

Автомобілі, що заважатимуть роботі спецтехніки, можуть бути евакуйовані.

Через снігопади в’їзд вантажівок до Києва заборонять
Фото: КМДА

У Києві чекають на снігопад, а тому із 07:00 9 січня в’їзд вантажівок до міста буде заборонено.

Про це повідомили у КМДА.

“Заборона в’їзду вантажівок необхідна, щоб мінімізувати виникнення заторів та звільнити дороги для роботи снігоприбиральної техніки”, – пояснили чиновники.

Спецтехніка дорожників до початку опадів розпочне обробку доріг, мостів і тротуарів протиожеледними засобами. 

“Київавтодор” має 458 одиниць основної і 128 одиниць додаткової техніки для прибирання снігу й нанесення протиожеледних засобів.

Водіїв просять за можливості не користуватися особистими авто під час снігопаду та надавати перевагу громадському транспорту, а також не паркувати автомобілі на узбіччях доріг і в заборонених для цього місцях. 

Автомобілі, що заважатимуть роботі спецтехніки, можуть бути евакуйовані, попередили у КМДА.

Нагадаємо, у неділю, 9 січня сніжитиме в більшості областей, на півдні з дощем, місцями ожеледь. Також прогнозують налипання мокрого снігу, а на дорогах ожеледицю.

Очікується, що температура підвищиться на 2-5°.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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