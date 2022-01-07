Ворог на Донбасі стріляв біля Катеринівки

Від початку п’ятниці, 7 січня у зоні бойових дій на Донбасі з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомила пресслужба ООС.

Поблизу Катеринівки російські найманці відкривали вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

“Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли. Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у четвер, 6 січня, у зоні бойових дій на Донбасі російсько-окупаційні війська два рази порушили режим припинення вогню, стріляли біля Луганського та Старогнатівки.

У середу, 5 січня, на Донбасі окупанти чотири рази порушили режим припинення вогню.

4 січня в зоні проведення ООС зберігалася тиша.