УГКЦ працює над тим, аби люди “дозріли” до спільного Різдва

Українці на сьогодні ще не готові до перенесення святкування Різдва з 7 січня.

Про це Глава Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук заявив в інтервʼю Радіо Свобода.

“Питання календарної реформи поки що розділяє. Ми мали нагоду ґрунтовно розмірковувати на Синоді наших єпископів в Україні, і поки що бачили, що відсоток людей, які розуміють і готові це зробити, є ще доволі невеликим, немає тієї критичної кількості, яка б дозволила це зробити”, – сказав Шевчук.

Водночас він зазначив, що церква працює над тим, щоб наші люди “дозрівали”.

УГКЦ хоче робити реформу “разом із нашими православними братами, щоб наша календарна реформа не призвела до ще однієї лінії якогось поділу між нашими церквами...”.

“Ми бачимо, що такі розмови ведуться теж і на рівні вселенського християнства. Мова йде теж про необхідність реформи не лише нерухомих свят, а навіть і Пасхалії, бо не тільки Різдво ми хочемо святкувати з усіма християнами разом, але також і Пасху, бо Пасха є найбільшим християнським святом. Тому екуменічний вимір такої реформи очевидний сьогодні для всіх, і ми хочемо бути частиною цього процесу”, – наголосив Владика.

Нагадаємо, сьогодні християни східного обряду святкують Різдво Христове.

Предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній (Думенко) припускає, що провести календарну реформу та перейти на святкування Різдва 25 грудня можна буде за 10 років.