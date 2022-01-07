Генсек НАТО назвав реальним ризик нового нападу Росії на Україну

Про це свідчать військові спроможності, агресивна риторика і послужний список Росії.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає реальним ризик нового нападу Росії на Україну.

Про це він сказав на брифінгу в п'ятницю, 7 січня, після позачергового засідання міністрів закордонних справ країн НАТО.

"Росія не припинила нарощувати військову міць, цей процес продовжується. Вони поступово збільшують кількість військ та засобів. Ми бачимо збройні підрозділи, артилерію, війська у бойовій готовності, засоби радіоелектронної боротьби, обладнання та багато військового потенціалу", - сказав Столтенберг.

За його словами, це все супроводжується загрозливою ультимативною риторикою з заздалегідь неприйнятними вимогами, які порушують основоположні принципи європейської безпеки.

"І при цьому у послужному списку Росії уже було використання сили проти сусідніх країн - Грузії та України. Спроможності, риторика і послужний список - все це свідчить про реальну загрозу нового збройного конфлікту в Європі", - підсумував Столтенберг.

Він наголосив, що саме тому НАТО вітає готовність Росії до переговорів в рамках Ради НАТО-Росія.

Нагадаємо, американські аналітики описали ймовірні сценарії Путіна щодо України. Найбільш вірогідний, на їхню думку, нагадуватиме той, який спровокував чотириденну війну з Грузією в 2008 році. Тоді Росія відповіла на спроби Тбілісі убезпечити територію, яка була підконтрольною підтримуваним Москвою бойовикам, вторгненням на сушу за підтримки авіаційних та артилерійських ударів, військово-морської блокади та кібератак.

За їхніми словами, Росія представить конфлікт із Україною як захист російськомовного населення Донбасу.

За останніми даними РНБО, біля кордонів України і на тимчасово окупованих територіях розміщено близько 122 тисяч російських солдатів плюс техніка. Восени українська і західна розвідки говорили, що Кремль може піти в нову атаку вже в січні 2022 року.

На тлі загрози ескалації до перемовин із РФ включилися США і інші держави члени-НАТО. Вони попередили Росію, що за нове вторгнення доведеться платити безпрецедентними санкціями. Українська влада заявила, що держава без бою не здасться і вторгнення обернеться на криваві бої.

На думку секретаря РНБО Олексія Данілова, для повномасштабного вторгнення в Україну потрібно у рази більше військ РФ, ніж накопичено зараз.