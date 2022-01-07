Столтенберг: НАТО не піде на компроміси з Росією в питанні розширення

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що альянс не піде на компроміси з Росією в питанні розширення. За його словами, НАТО не готове відмовлятися від своїх основоположних принципів.

Про це він сказав на брифінгу в п'ятницю, 7 січня, після позачергового засідання міністрів закордонних справ країн НАТО.

"У середу союзники зустрінуться з Росією в Раді НАТО-Росія. Зустріч буде стосуватися ситуації в Україні та навколо неї і її наслідків для безпеки Європи. Крім того, США та Росія проведуть переговори у Женеві в понеділок, а ОБСЄ - у четвер", - нагадав він.

Столтенберг заявив, що переговори відбудуться на тлі агресивних дій Росії, яка продовжує накопичувати військову потугу неподалік від кордонів України.

"Серія переговорів наступного тижня дасть Росії можливість продемонструвати, що вона серйозно налаштована до діалогу та дипломатії. Ми завжди готові вислухати російську стурбованість, і НАТО завжди шукатиме можливості для політичного врегулювання. Але для того, щоб діалог був значущим, він має також стосуватися стурбованості союзників щодо дії Росії", - заявив Столтенберг.

"Він має базуватися на основоположних принципах європейської безпеки і має відбуватися за умови консультацій з Україною. Ми також тісно консультуємося з іншими ключовими партнерами - Грузією, Молдовою, Фінляндією, Швецією, а також Європейським Союзом", - сказав генсек НАТО.

При цьому він наголосив, що потрібно бути готовими до "варіанту, що дипломатія не спрацює".

"Тому сьогодні міністри наголосили, що будь-яка подальша агресія проти України матиме значні наслідки та високу ціну для Росії. Союзники по НАТО підтримують Україну, її суверенітет та територіальну цілісність, надають політичну та практичну допомогу", - сказав Столтенберг.

"Всі країни, незалежно від розміру чи розташованих по сусідству країн, мають фундаментальне право самим вибирати свій шлях та своїх союзників", - додав він.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін вимагає гарантій нерозширення НАТО на схід, в тому числі на Україну. 15 грудня 2021 року Міністерство закордонних справ Росії передало до Вашингтону проєкти угоди з НАТО та договору зі США про так звані гарантії безпеки, які передбачають відмову від подальшого розширення Альянсу та вступу в нього України.

При цьому Путін відмовився давати гарантії ненападу Росії на Україну.

За даними Ради національної безпеки та оборони, Росія зосередила 122 тисячі військових в 200-кілометровій зоні від кордону з Україною та 143,5 тис. - у 400-кілометровій.