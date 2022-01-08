Передумовою для безпекового діалогу Заходу з РФ має бути деокупація українських територій, – Порошенко

"Сподіваюсь, що НАТО готове захистити свої принципи у разі подальшої агресії Кремля", заявив п'ятий президент.

Передумовою для серйозного діалогу Заходу з Путіним має бути звільнення окупованих територій Донбасу і Криму.

Про це заявив п’ятий Президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко, який привітав чітку позицію НАТО щодо бажання Росії ветувати євроатлантичну перспективу України.

«Вдячний за чітку позицію країн Альянсу щодо неприпустимості надання Росії права вето на розширення НАТО та перспектив вступу України до Альянсу», – написав Порошенко у Facebook.

Порошенко наголошує: передумовою для будь-якого серйозного безпекового діалогу Заходу з РФ має бути деескалація і деокупація частини Донбасу та Криму.

«Сподіваюсь, що НАТО готове не лише задекларувати, але і захистити свої принципи у разі подальшої агресії Кремля. Останні події, в тому числі і в Казахстані, засвідчили, що Путін не сприймає жодних «червоних ліній» і готовий до швидких військових заходів», – резюмує п’ятий Президент.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що альянс не піде на компроміси з Росією в питанні розширення. За його словами, НАТО не готове відмовлятися від своїх основоположних принципів.