У ДБР заявили, що Порошенко "швидше за все" не планував свій закордонний візит заздалегідь

Державне бюро розслідувань заявило, що п'ятий президент України Петро Порошенко, швидше за все, не планував свій закордонний візит заздалегідь.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

"Сьогодні, 6 січня, в ході судового засідання щодо розгляду клопотання ДБР про арешт майна Порошенка, його адвокат заявив про заздалегідь сформований план поїздки до країн ЄС. Водночас слідчі ДБР встановили, що Петро Порошенко замовив квитки на літак за кордон в день спроби вручення йому повістки про виклик до ДБР для проведення процесуальних дій", - йдеться в повідомленні.

У ДБР також заявили, що отримали від авіакомпанії інформацію, що квитки Порошенко придбав о 19:04 17 грудня - у той же день, коли слідчі ДБР намагалися вручити йому повістку.

"Тому заяви адвокатів про, нібито, заздалегідь заплановану поїздку не відповідають дійсності. Органи слідства чекають на повернення Порошенка для проведення відповідних слідчих дій", - наголосили в Держбюро розслідувань.

Нагадаємо, підозра Порошенку за статтями про державну зраду та сприяння діяльності терористичних організацій була підписана в той час, коли він поїхав за кордон - 20 грудня. Її підписував заступник Іріни Венедіктової, адже сама генпрокурорка пішла у відпустку. Раніше в ДБР заявили, що намагалися вручити йому підозру особисто, однак Порошенко" сів у авто та поїхав".

За версією слідства, Порошенко в 2014 році вступив у змову з Віктором Медведчуком і низкою інших осіб, зокрема серед влади Росії, щоб відмовитися від вугілля з ПАР і постачати його з підприємств у ОРДЛО. Слідчі вважають, що Порошенко тиснув на Міненерго, щоби замість африканського вугілля на вимогу Росії купували вугілля у двох підприємств, що розташовані на тимчасово окупованих територіях і контролювалися терористами. Гроші за вугілля нібито прямо в руки терористів перевозили в готівці.

У СБУ додали, що в основу підозри Порошенку лягли покази свідків, висновки судових експертиз, аудіофайли, документи, на яких зафіксована інформація періоду 2014-2015 років та інші докази.

Порошенко вважає цю справу політичною. Наступного дня після підписання підозри він повідомив, що знаходиться за кордоном і повернеться в Україну 17 січня. Він і представники "Євросолідарності" також раніше казали, що його міжнародний візит було сплановано заздалегідь. Зокрема, у Польщі за учаті Порошенка відбулися переговори з колишнім президентом Броніславом Коморовським і членами Сейму, він також взяв участь у конференції з питань безпеки, у Туреччині - зустрівся із Вселенським патріархом Варфоломієм.

Сьогодні, 6 січня, Печерський районний суд Києва арештував майно Порошенка.