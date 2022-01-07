Кулеба і Блінкен узгодили позиції перед переговорами США і НАТО з Росією

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба і державний секретар США Ентоні Блінкен у п'ятницю, 7 січня, провели телефонну розмову. На ній були узгоджені позиції перед переговорами США і НАТО з Росією, які відбудуться наступного тижня.

"Держсекретар США Ентоні Блінкен подзвонив за підсумками міністерської зустрічі НАТО, повідомив гарну новину: в Альянсі панує солідарність з Україною. Ми детально узгодили позиції України і США напередодні переговорів з РФ у різних форматах, обговорили двосторонній порядок денний", - заявив у твіттері міністр Кулеба.

Про факт переговорі повідомляється і у твіттері Блінкена.

"Під час розмови з українським міністром закордонних справ я підтвердив непохитну підтримку України зі сторони США. Ми працюємо пліч-о-пліч з Україною, союзниками по НАТО та партнерами для стримування подальшої російської агресії", - заявив держсекретар.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін вимагає гарантій нерозширення НАТО на схід.

15 грудня 2021 року Міністерство закордонних справ Росії передало до Вашингтону проєкти угоди з НАТО та договору зі США про так звані гарантії безпеки, які передбачають відмову від подальшого розширення Альянсу та вступу в нього України.

Переговори з цього приводу почнуться 10 січня у Женеві, де зустрінуться представники США і Росії.

12 січня відбудеться засідання Ради Росія - НАТО, а 13 січня вимоги Росії будуть обговорюватися в рамках ОБСЄ.