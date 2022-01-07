Лукашенко заявив про бажання "повернути Україну у лоно справжньої віри"

"Це те, що і нам хотіли у 2020 році піднести - автокефалію та таке інше. Ми цього уникли".

Олександр Лукашенко вважає, що в Україні відбувся церковний розкол і тепер її потрібно повертати "у лоно справжньої віри".

Про це він сказав у п'ятницю, 7 лютого, після різдвяної служби в одному з мінських храмів.

"Нам треба зробити все, щоб повернути Україну в лоно нашої справжньої віри. А там стався навіть за релігійними напрямками такий розкол, який подолати буде дуже складно. Це те, що і нам хотіли у 2020 році піднести - автокефалію, розкол нашої церкви, та таке інше… Ви це все знаєте… Ми цього уникли… І я не хочу, щоб це повторилося у наших сусідів", - цитує Лукашенка його пресслужба.

Нагадаємо, що 15 грудня 2018 року на об'єднавчому соборі в Софії Київській була створена помісна Православна церква України. Її предстоятелем був обраний митрополит Епіфаній. Томос, який підтверджує автокефалію, був вручений Епіфанію патріархом Варфоломієм в Константинополі 6 січня 2019 року.

У червні 2021 року Лукашенко заявив, що в Білорусі також відбувається "спроба зламати православ'я" шляхом отримання томосу про автокефалію для місцевої церкви.

Білоруська православна церква існує у вигляді не самоврядної церкви, а патріаршого екзархату. Її керівник підпорядковується російському патріарху Кирилу і може бути змінений його рішенням, що і сталося у серпні 2020 року на фоні протестів в Білорусі.

Тоді РПЦ змінила предстоятеля Білоруського екзархату митрополита Павла (Пономарьова) і призначила замість нього Веніаміна (Тупека). Він став першим місцевим білорусом на чолі церкви за роки незалежності Білорусі.