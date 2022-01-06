ЄС закликає Росію поважати суверенітет Казахстану

На тлі масових протестів у країні ОДКБ направила туди військовий контингент.

Європейський Союз закликав Російську Федерацію поважати суверенітет та незалежність Казахстану на тлі відправлення в республіку російських повітрянодесантних військ для придушення масових протестів.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

"Насильство має бути припинено. Ми також закликаємо до прояву всіма сторонами стриманості та мирного врегулювання ситуації. Очевидно, що ЄС готовий і бажає підтримати діалог у країні", - заявив верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель.

Він також закликав сторони до стриманості.

Боррель наголосив на необхідності з обережністю ставитися до присутності іноземних військ на території Казахстану.

Як повідомлялося, перші військові підрозділи Росії прибули в Казахстан вранці 6 січня. Своїх військових у Казахстан мають відправити й інші члени Організації договору колективної безпеки (ОДКБ): Білорусь, Вірменія, Киргизстан і Таджикистан.

Росія заявила, що метою введення військ до Казахстану є "сприяння контртерористичній операції в Казахстані, забезпечення безпеки мирних громадян, а також життєво важливих об'єктів критичної інфраструктури, їх розблокуванню та поверненню під контроль казахстанської влади".

Нагадаємо, 2 січня через різке підвищення цін на автомобільний газ у Казахстані розпочалися масові протести. Мирні акції швидко переросли у сутички з правоохоронцями та погроми з людськими жертвами.

Уранці 5 січня уряд Казахстану був відправлений у відставку. Однак, уже ввечері того ж дня Токаєв заявив, що звернувся до держав-членів ОДКБ по допомогу.

У країні також запровадили надзвичайний стан і комендантську годину. Роботу всіх банків тимчасово зупинили, інтернет і мобільний зв’язок під час сутичок працював з перебоями.