​Латвія відправить до України зброю

"Україна не є членом НАТО, але по суті вони нас захищають".

Міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс заявив, що країна передасть Україні гуманітарний вантаж, який включатиме зброю і техніку.

Склад вантажу погоджено з послом України Олександром Міщенком, пише LSM.lv.

Фото: latvia.mfa.gov.ua Пабрікс і Міщенко

"Ми закликаємо наших союзників у Європі зробити те саме. Тому що Україна має право і має вміти захищатися. Україна значною мірою знімає напруженість із наших власних кордонів. З нашого регіону. І хоча Україна не є членом НАТО, у цьому сенсі вона не є союзником, але вважається нашим союзником саме в тому, що робить. По суті вони нас захищають", - сказав латвійський міністр.

На сайті українського посольства сказано, що Пабрікс і Міщенко зустрілися 5 січня.

Під час їх розмови Пабрікс наголосив, що позиція Латвії в контексті загострення ситуації на українсько-російському кордоні залишається незмінною. Країна підтримує доцільність вжиття адекватних заходів як з боку НАТО, так і ЄС з метою недопущення будь-якої агресії Росії щодо суверенітету та територіальної цілісності України.

Нагадаємо, що секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов назвав країни Балтії одними з головних союзників України.

У травні 2021 року Латвія однією з перших підписала Декларацію про європейську перспективу України. Крім того, країна офіційно підтримує ідею надання Україні плану дій щодо членства в НАТО.