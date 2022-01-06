З Казахстану заборонили вивозити рогату худобу, картоплю та моркву

Казахстан запровадив заборону на вивезення великої та дрібної рогатої худоби, картоплі та моркви. У пресслужбі уряду запевняють, що заборона є тимчасовою.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"З метою стабілізації цін на соціально значущі продовольчі товари, зокрема яловичину, баранину, картоплю та моркву, встановлено заборону на вивезення за кордон великої та дрібної рогатої худоби – на шість місяців, картоплі та моркви – на три місяці", – йдеться в інформації уряду.

Крім цього, найближчим часом буде запроваджено тимчасовий – на 180 днів – мораторій на підвищення тарифів на регульовані комунальні послуги: водопостачання, водовідведення, теплопостачання, газопостачання та електропостачання.

Нагадаємо, масові протести у Казахстані розпочалися 2 січня через різке підвищення цін на скраплений газ.

Увечері 5 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що звернувся до держав-членів ОДКБ по допомогу. Сьогодні у якості "миротворців" від Організації договору про колективну безпеку Росія відправила у Казахстан десантників.

Напередодні на всій території Казахстану було запроваджено надзвичайний стан і комендантську годину.

У Казахстані призупинили роботу всіх банків. З перебоями працює інтернет і мобільний зв’язок.

Президент Казахстану також доручив ввести держрегулювання цін на соціально значимі товари, бензин і дизель. Також він запропонував мораторій на підвищення комунальних тарифів строком до 180 днів.