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Авіаперевізники з Близького Сходу скасували рейси до Казахстану

Аеропорту Алмати захопили протестувальники.

Авіаперевізники з Близького Сходу скасували рейси до Казахстану
Фото: flydubai.com

Близькосхідні авіакомпанії Flydubai, Air Arabia та Jazeera Airways скасували заплановані на четвер, 6 січня, рейси до Алмати через ситуацію в Казахстані.

Про це повідомляють ЗМІ з посиланнями на оголошення авіаперевізників.

Авіакомпанія Emirates airlines поки що не відповіла на запит журналістів про свої плани, передає "Интерфакс".

Раніше пресслужба міжнародного аеропорту Алмати повідомляла про припинення його роботи через захоплення летовища протестувальниками.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв напередодні заявив про захоплення "терористичними бандами" аеропорту Алмати, п'яти літаків, зокрема іноземних бортів. За словами президента, у місті орудують терористичні банди, які пройшли міжнародну підготовку.

Тим часом, як випливає з онлайн-табло аеропорту Нур-Султан, найближчі рейси в Алмати, Стамбул, Москву, Актобе скасовані.

Ситуація у Казахстані загострилася 2 січня, коли в Жанаозені (місто в Мангістауській області на заході країни) розпочалися мітинги проти різкого підвищення цін на скраплений газ. Потім вони переросли у масові протести по всій країні з економічними та політичними вимогами.

Увечері 5 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що звернувся до держав-членів ОДКБ по допомогу. Організація Договору про колективну безпеку, до якої, крім Казахстану входять Росія, Білорусь, Вірменія, Киргизстан та Таджикистан, ухвалила рішення направити "колективні миротворчі сили" в країну.

4 та 5 січня в Алма-Аті відбулися зіткнення протестувальників із силовиками. Є загиблі та постраждалі. Зранку 5 січня президент Казахстану відправив у відставку уряд.

Напередодні на всій території Казахстану було запроваджено надзвичайний стан і комендантську годину.

У Казахстані призупинили роботу всіх банків. Не працює й фондова біржа.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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