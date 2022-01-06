Демократи передумали підтримувати голосування за санкції проти "Північного потоку-2" в Сенаті, – Politico

Причиною є небажання підтривати позиції президента США Джо Байдена під час перемовин з РФ.

Деякі члени Сенату США від Демократичної партії змінили своє ставлення до законопроєкту сенатора-республіканця Теда Круза щодо санкцій проти російського "Північного потоку-2". За цей документ мають голосувати на наступному тижні, до 14 січня.

Якщо раніше вони виступали за його підтримку, то тепер схиляються до протилежного, пише Politico. Причиною цього є небажання підривати позиції президента США Джо Байдена під час перемовин з РФ щодо нарощення російських сил на кордоні з Україною.

Сенатори остерігаються, що законопроєкт Круза може завадити президенту скооперуватися з Євросоюзом, насамперед – із Німеччиною.

Очікується, що законопроєкт Круза про нові санкції не набере необхідних для проходження далі 60 голосів.

"На даний момент дуже важливо, оскільки ми дивимося на потенційні дії Росії в Україні, для нас дуже важливо працювати в тісному співробітництві з нашими союзниками, а Німеччина є одним з цих дуже важливих союзників. І тому я вважаю, що ця поправка не на часі", – заявила сенаторка-демократка від штату Нью-Йорк Жанна Шахін.

Законопроєкт Теда Круза встановлює застосування обмежувальних заходів щодо газопроводу протягом 15 днів з моменту підписання та дозволяє Конгресу проголосувати за відновлення санкцій у разі відмови від них президента. Він передбачає санкції стосовно компанії Nord Stream 2 AG, від яких Штати відмовились у травні, та щодо учасників сертифікації газопроводу.

Сенатор-демократ від штата Коннектикут Кріс Мерфі висловлює схожу позицію із сенаторкою Шахін. Він вважає, що законопроєкт Круза може відштовхнути США від європейських союзників у той час, коли єдність має велике значення для протидії агресивній поведінці Росії в регіоні.

"Це не про Росію. Мова йде про програму Круза-Трампа щодо розриву трансатлантичного альянчу. Це момент, коли ми маємо проявити солідарність з адміністрацією, оскільки вони намагаються використати метод батога і пряника щодо росіян, щоб запобігти вторгненню. Вбивання клина в трансатлантичні відносини просто зараз не буде продуктивним, якщо нашою кінцевою метою є спроба врятувати Україну від вторгнення", – заявив він.

Автор законопроєкту Круз відкинув ці аргументи демократів і заявив, що вони зацікавлені лише в тому, щоб надати Байдену політичне прикриття.

Politico пише, що тільки один демократ, з якими видання спілкувалося, обіцяв підтримати санкції. Це Річард Блюменталь.

Тед Круз є послідовним критиком "Північного потоку-2". Просунути цей законопроєкт щодо санкцій на розгляд Сенату вдалося завдяки відмові Круза від блокування схвалення десятка кандидатур на різні посади, які були висунуті Байденом.

Нагадаємо, держсекретар Ентоні Блінкен після перемовин з головою МЗС Німеччини Анналеною Бербок заявив, що важко уявити запуск в роботу "Північного потоку-2" вразі нового нападу Росії на Україну. За словами Блінкена, таким чином, цей газопровід є важелем тиску на Росію.

Бербок після вступу на посаду говорила, що новий уряд Німеччини готовий заблокувати російський газопровід "Північний потік-2" у разі, якщо Росія піде на нову агресію щодо України.

Проєкт "Північний потік-2" передбачає роботу двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Після добудови "Північного потоку" Росія отримала інфраструктуру для транзиту газу в Західну Європу повністю в обхід України.