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Представники США, Франції, Німеччини, Італії та Великобританії застерегли Росію від вторгнення в Україну

Сторони пообіцяли продовжувати тісну американо-європейську координацію для стримування подальшої російської агресії проти України.

Представники США, Франції, Німеччини, Італії та Великобританії застерегли Росію від вторгнення в Україну
Венди Шерман
Фото: somalilandpress.com

Заступник держсекретаря Венді Шерман провела телефонну розмову з генеральним секретарем МЗС Франції Франсуа Делаттром, політичним директором МЗС Німеччини Тьорвеном Беллманом, генеральним секретарем МЗС Італії Етторе Секі та державним міністром Великобританії з питань Близького Сходу, Північної Африки та Північної Америки Джеймсом Клеверлі.

Про це повідомляє Держдеп США.

"Вони пообіцяли продовжувати тісну американо-європейську координацію для стримування подальшої російської агресії проти України та підтвердили свою прихильність накласти серйозні наслідки та серйозні витрати на Росію за дестабілізуючі дії", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, американські аналітики описали ймовірні сценарії Путіна щодо України. Найбільш вірогідний, на їхню думку, нагадуватиме той, який спровокував чотириденну війну з Грузією в 2008 році. Тоді Росія відповіла на спроби Тбілісі убезпечити територію, яка була підконтрольною підтримуваним Москвою бойовикам, вторгненням на сушу за підтримки авіаційних та артилерійських ударів, військово-морської блокади та кібератак.

За їхніми словами, Росія представить конфлікт із Україною як захист російськомовного населення Донбасу.

За останніми даними РНБО, біля кордонів України і на тимчасово окупованих територіях розміщено близько 122 тисяч російських солдатів плюс техніка. Восени українська і західна

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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