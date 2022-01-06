Очільник Пентагону обговорив із Шойгу ситуацію біля кордонів України

Голова Пентагону Ллойд Остін провів телефонну розмову з міністром оборони Росії Сергієм Шойгу. Сторони обговорили зниження ризиків біля кордонів України.

Про це йдеться у заяві речника Пентагону Джона Кірбі, розміщеному на сайті американського відомства.

"6 січня міністр оборони Ллойд Остін розмовляв з міністром оборони Росії Сергієм Шойгу. Вони обговорили зниження ризиків біля кордонів України", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, американські аналітики описали ймовірні сценарії Путіна щодо України. Найбільш вірогідний, на їхню думку, нагадуватиме той, який спровокував чотириденну війну з Грузією в 2008 році. Тоді Росія відповіла на спроби Тбілісі убезпечити територію, яка була підконтрольною підтримуваним Москвою бойовикам, вторгненням на сушу за підтримки авіаційних та артилерійських ударів, військово-морської блокади та кібератак.

За їхніми словами, Росія представить конфлікт із Україною як захист російськомовного населення Донбасу.

За останніми даними РНБО, біля кордонів України і на тимчасово окупованих територіях розміщено близько 122 тисяч російських солдатів плюс техніка. Восени українська і західна розвідки говорили, що Кремль може піти в нову атаку вже в січні 2022 року.