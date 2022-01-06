Росія відправила у Казахстан десантників
Росія відправила у Казахстан десантників
Галущенко: Україна через Росію не може завезти 660 тис. тонн вугілля з Казахстану
Галущенко: Україна через Росію не може завезти 660 тис. тонн вугілля з Казахстану
У центрі Алмати війська провели "зачистку", поліція повідомила про десятки загиблих
У центрі Алмати війська провели "зачистку", поліція повідомила про десятки загиблих
В Казахстані – нові сутички мітингарів і поліції. Хроніка
В Казахстані – нові сутички мітингарів і поліції. Хроніка
ОДКБ відправляє війська у Казахстан
ОДКБ відправляє війська у Казахстан
Президент Казахстану звернувся до держав-членів ОДКБ по допомогу
Президент Казахстану звернувся до держав-членів ОДКБ по допомогу
Кутя. Страва єднання
Кутя. Страва єднання
"АрселорМіттал Кривий Ріг" заблокували рахунки
"АрселорМіттал Кривий Ріг" заблокували рахунки
Казахстан: новий Жанаозен
Казахстан: новий Жанаозен
ГоловнаСвіт

Іран відмовився від переговорів про компенсації сім’ям жертв катастрофи літака МАУ

Країну спробують притягнути до відповідальності через суд.

Іран відмовився від переговорів про компенсації сім’ям жертв катастрофи літака МАУ
Фото: EPA/UPG

Іран відмовився від переговорів з Міжнародною групою з координації та допомоги жертвам рейсу PS752 щодо виплати компенсацій за збитий у 2020 році літак "Міжнародних авіаліній України".

Про це повідомляється у спільній заяві міністрів закордонних справ Канади, Швеції, України та Великобританії.

"Міжнародна група PS752 звернулась до Ірану з пропозицією взяти на себе зобов’язання щодо вступу в переговори до 5 січня 2022 року. Але на превеликий жаль, 27 грудня нами було отримано однозначну відповідь від Ірану, в якій зазначалось, що Іран не бачить потреби вести переговори", - сказано в ній.

Міжнародна група дійшла висновку, що всі подальші спроби переконати Іран і вступити в переговори є марними, тому надалі це питання будуть вирішувати "у відповідності до норм міжнародного права".

Нагадаємо, літак авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" рейсу PS752 з Тегерана до Києва був збитий невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня 2020. Загинули всі 176 людей, які були в літаку, - 167 пасажирів і 9 членів екіпажу (у тому числі 55 громадян Канади та 30 постійних мешканців країни).

Після кількох днів заперечень в Ірані офіційно визнали провину за збиття українського літака з зенітно-ракетного комплексу протиповітряної оборони, яке назвали помилковим, і взяли на себе відповідальність. Пізніше Іран повністю визнав свою провину.

У березні 2021 року іранський орган цивільної авіації оприлюднив остаточний звіт щодо катастрофи. Зазначається, що причиною фатального рішення збити літак була помилка оператора протиповітряної оборони, який визначив літак як "ворожий об'єкт". У МЗС на це відповіли, що остаточний звіт Ірану - це спроба приховати істинні причини його збиття.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також