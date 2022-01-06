Іран відмовився від переговорів про компенсації сім’ям жертв катастрофи літака МАУ

Іран відмовився від переговорів з Міжнародною групою з координації та допомоги жертвам рейсу PS752 щодо виплати компенсацій за збитий у 2020 році літак "Міжнародних авіаліній України".

Про це повідомляється у спільній заяві міністрів закордонних справ Канади, Швеції, України та Великобританії.

"Міжнародна група PS752 звернулась до Ірану з пропозицією взяти на себе зобов’язання щодо вступу в переговори до 5 січня 2022 року. Але на превеликий жаль, 27 грудня нами було отримано однозначну відповідь від Ірану, в якій зазначалось, що Іран не бачить потреби вести переговори", - сказано в ній.

Міжнародна група дійшла висновку, що всі подальші спроби переконати Іран і вступити в переговори є марними, тому надалі це питання будуть вирішувати "у відповідності до норм міжнародного права".

Нагадаємо, літак авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" рейсу PS752 з Тегерана до Києва був збитий невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня 2020. Загинули всі 176 людей, які були в літаку, - 167 пасажирів і 9 членів екіпажу (у тому числі 55 громадян Канади та 30 постійних мешканців країни).

Після кількох днів заперечень в Ірані офіційно визнали провину за збиття українського літака з зенітно-ракетного комплексу протиповітряної оборони, яке назвали помилковим, і взяли на себе відповідальність. Пізніше Іран повністю визнав свою провину.

У березні 2021 року іранський орган цивільної авіації оприлюднив остаточний звіт щодо катастрофи. Зазначається, що причиною фатального рішення збити літак була помилка оператора протиповітряної оборони, який визначив літак як "ворожий об'єкт". У МЗС на це відповіли, що остаточний звіт Ірану - це спроба приховати істинні причини його збиття.