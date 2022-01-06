У Казахстані продовжили шкільні та студентські канікули

У Казахстані продовжили шкільні канікули до 17 січня, студенти коледжів та вишів відпочиватимуть до 24-го.

Про це повідомила перша заступниця міністра освіти Шолпан Карінова, передає "Інтерфакс-Україна".

"За наказом міністерства освіти і науки шкільні канікули продовжено до 17 січня, вчителі та інший персонал школи залежно від ситуації в регіоні працюють у штатному режимі. Дитячі дошкільні організації продовжують приймати дітей, на сьогодні більша частина дитсадків продовжують працювати у штатному режимі. У коледжах та вишах тривають зимові канікули, вони триватимуть до 24 січня. Другий семестр у коледжах та вишах розпочнеться 24 січня", - сказала Карінова в ефірі держтелеканалу 24kz.

Як відомо, 2 січня в місті Жанаозен почалися мітинги проти різкого підвищення цін на скраплений газ. Потім вони переросли в масові протести в усій країні з економічними та політичними вимогами. 4 та 5 січня в Алмати відбулися зіткнення протестувальників із силовиками.

Президент країни Касим-Жомарт Токаєв впровадив у країні режим надзвичайного стану до 19 січня та комендантську годину з 23:00 до 07:00.

Уранці 5 січня уряд Казахстану був відправлений у відставку. Однак, уже ввечері того ж дня Токаєв заявив, що звернувся до держав-членів ОДКБ по допомогу. Сьогодні у якості "миротворців" від Організації договору про колективну безпеку Росія відправила у Казахстан десантників.