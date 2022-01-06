Понад тисячу людей постраждали внаслідок масових заворушень у Казахстані, з них майже 400 госпіталізовано.

Про це 6 січня повідомило Міністерство охорони здоров’я країни, передає РБК.

"Понад тисячу людей постраждали внаслідок масових заворушень у різних регіонах Казахстану, з них майже 400 госпіталізовано, 62 особи перебувають у реанімації", – повідомив телеканал "Хабар-24".

Уранці 6 січня офіційний представник департаменту поліції Алмати Салтанат Азірбек повідомила, що під час штурму адміністративних будівель у місті та його околицях було вбито десятки учасників заворушень.

За її словами, минулої ночі було здійснено спроби захоплення адміністративних будівель, у тому числі департаменту алматинської та районних управлінь поліції.

У Казахстані 2 січня через різке підвищення цін на газ розпочалися масові протести.

Увечері 5 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що звернувся до держав-членів ОДКБ по допомогу. Сьогодні у якості "миротворців" від Організації договору про колективну безпеку Росія відправила у Казахстан десантників.

Напередодні на всій території Казахстану було запроваджено надзвичайний стан і комендантську годину.

У Казахстані призупинили роботу всіх банків. З перебоями працює інтернет і мобільний зв’язок.