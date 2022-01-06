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Група українців учора не змогла вилетіти з Казахстану до Києва

Аеропорт Нур-Султану працює в штатному режимі, рейс на Київ планується на сьогодні.

Група українців учора не змогла вилетіти з Казахстану до Києва
Фото: Укрінформ

Посольство України в столиці Казахстану Нур-Султані перейшло на цілодобовий режим роботи. Дипломатична служба за дорученням міністра закордонних справ Дмитра Кулеби має зосередитися на захисті інтересів українських громадян.

Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

У разі загрози життю чи безпеці українці можуть звернутися за допомогою за номером телефону: +7 705 755 66 10 або на електронну пошту: emb_kz@mfa.gov.ua. 

"Ситуація ускладнюється введенням надзвичайного стану в Казахстані, нестабільною роботою мобільного зв’язку та Інтернету. Частково обмежено рух регіонального пасажирського транспорту, суттєво затримуються або скасовуються міжнародні авіарейси", – зазначили в МЗС. 

Вчора ввечері група українських громадян не змогла вилетіти рейсом Алмати-Київ через призупинення роботи аеропорту. Українські дипломати допомогли їм із пошуком місць для ночівлі. Нині посольство з‘ясовує із адміністрацією аеропорту та авіакомпанією можливість здійснення зазначеного рейсу, підтримує зв‘язок із пасажирами. 

За інформацією МЗС, аеропорт Нур-Султана працює в штатному режимі. Сьогодні планується рейс до Києва. 

"Очікуємо від казахстанської влади неухильного забезпечення безпеки громадян України, надання їм повного сприяння, зокрема і тим українцям, які воліють залишити територію Казахстану", – додали в зовнішньополітичному відомстві.

Українців у Казахстані закликали уникати місць масових заходів, насамперед у великих містах, виявляти підвищену пильність і обережність, а також зареєструватися в електронній системі ДРУГ, щоб дипломати могли вчасно надати допомогу. 

Нагадаємо, в Казахстані з 2 січня тривають масові протести. 5 січня мітингарі захоплювали адміністративні будівлі, зокрема місцеві адміністрації. Також захопили алматинський аеропорт. 

На тлі зіткнень громадян із силовиками президент Токаєв попросив ОДКБ, до складу якої входять Росія, Білорусь, Вірменія, Таджикистан і Киргизстан, відправити до Казахстану своїх "миротворців". Росія відправила повітряний десант, інші країни також перекинули своїх військових.

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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