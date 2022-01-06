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Росія відправила у Казахстан десантників

Також прибудуть військові Білорусі, Вірменії, Таджикистану і Киргизстану. 

Росія відправила у Казахстан десантників
Актау 5 січня
Фото: NEXTA live

Росія в якості "миротворців" від Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) відправила до Казахстану повітряно-десантні війська. 

Про це пише російський "Інтерфакс" із посиланням на заяву ОДКБ.

"Основними завданнями Колективних миротворчих сил ОДКБ стане охорона важливих державних і військових обʼєктів, надання сприяння силам правопорядку Казахстану в стабілізації становища та повернення його в правову площину", – заявили в організації. 

Зазначається, що "миротворці" вже почали виконання завдань.

Крім Росії, свої війська на тлі масових громадянських протестів до Казахстану відправили й інші члени ОДКБ – Білорусі, Вірменії, Таджикистану і Киргизстану. 

Нагадаємо, протести в Казахстані почалися 2 січня як реакція на різке здорожчання вартості газу для автомобілів. Через кілька днів мітингарі почали вимагати не лише зниження ціни на зріджений газ, а й остаточного усунення від політичного життя першого президента Нурсултана Назарбаєва, який очолював Раду безпеки, змін до конституції та більшого розділення влади.

Єдиного лідера протестів немає. 

Мітинги тривають до сьогодні в різних містах Казахстану. 4 січня вони переросли в масові зіткнення з силовиками, а 5 січня відбулися найзапекліші протистояння – люди захоплювали адміністративні будівлі і вели активні сутички з військовими та поліцією.

За час протестів уряд подав у відставку, а Назарбаєв перестав очолювати Радбез – замість нього ці поноваження перебрав президент Токаєв. У країні відключали Інтернет та звʼязок, казахстанські медіа досі не відкриваються з-за кордону. Також по всьому Казахстану ввели надзвичайний стан

На тлі протистоянь людей і силовиків Токаєв звернувся до ОДКБ по "допомогу", і організація вирішила відправити до країни свої війська. 

Точних даних про жертв і поранених з обох боків конфронтації немає. Тільки в місті Алмати, де почалась "антитерористична операція", заявили про десятки загиблих протестувальників. За даними МВС, серед силовиків по країні загинули не менше 8 людей, більше 300 поранені. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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