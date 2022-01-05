У колишній столиці Казахстану, місті Алмати, 5 січня продовжилися масові протести і сутички мітингарів із правоохоронцями.

Фото: NEXTA Акімат Алмати охоплений вогнем

Фото: NEXTA

Фото: NEXTA

Оновлення 16:55. Аеропорт міста Алмати не працює. Служба безпеки аеропорту сказала, що він захоплений, рейсів сьогодні не буде. Про це повідомляє "Настоящее время", але офіційних підтверджень поки нема.

Очевидці в ефірі телеканалів також кажуть, що правоохоронців на містах Алмати фактично вже не видно.

Оновлення 16:27. Протестувальники захопили алматинську резиденцію президента, пише "Настоящее время". А Актау, за даними каналу NEXTA live, близько 10 000 мітингарів вимагають відставки Токаєва, і до них нібито доєднались військові.

Оновлення 15:38. У Талдикоргані валять памʼятник першому президенту Назарбаєву.

Оновлено 15:28. Президент Казахстану Токаєв заявив, що тепер буде очолювати Раду безпеки замість першого президента Нурсултана Назарбаєва. Він вперше за час протестів виступив зі зверненням до народу.

Оновлено 15:03. Лідер руху "Демократичний вибір Мухтар Аблязов в ефірі "Настоящего времени" озвучив вимоги мітингарів. Серед економічних вимог – не лише знижена ціна на газ, а й двократне підняття зарплат, пенсій та інших виплат. Серед політичних – відхід першого президента Нурсултана Назарбаєва від політики, де він фактично лишається і при іншому президенті.

Оновлено 14:17. Повідомляють про захоплення мітингарями телеканалу "Мир 24". Вони вимагають виходу в прямий ефір. Інтернет і звʼязок тим часом не працюють.

Оновлено 13:37. ЗМІ Казахстану перестали відкриватися з-за кордону. В Алмати вимкнули провідний Інтернет і телезвʼязок, повдіомляє NEXTA live.

Оновлено 13:05. Наплощі міста Актау, за даними ЗМІ, зібралося близько 15 000 людей.

Фото: NEXTA live Актау 5 січня

Фото: NEXTA live Актау

Оновлено 12:26. Комендант Алмати закликав людей розійтися.

Оновлено 12:09. Міська комендатура Алмати заявила, що деякі протестувальники нібито перешкоджають роботі швидкої допомоги та завдають шкоди медикам, пише "Інформбюро". Влада Алмати стверджує, що демонстранти вриваються в поліклініки. За їхніми даними, постраждали 5 працівників швидкої допомоги – водії і медпрацівники, пошкоджено 2 авто швидкої допомоги, у міському кардіологічному центрі побили скло, зафіксовано факт вандалізму, перекрито доступ швидких до приймальні однієї з лікарень, демонстранти зупиняють машини з лікарями.

Оновлено 12:08. В Нур-Султані також ввели режим надзвичайного стану. Це вже четвертий регіон з НС.

Оновлено 11:57. В Актобе демонстрантів обливають водою, чутно вибухи. В Атирау ЗМІ пишуть про силовий розгін мітингарів.

Оновлено 11:53. Спроби штурмів місцевих адміністрацій зафіксовані в кількох містах Казахстану.

Оновлено 11:10. У будівлі акімату Алмати, куди проривались мітингарі, почалася пожежа, свідчать очевидці. Пожежа почалася і в будівлі міської прокуратури та колишній резиденції президента.

Фото: Новости Казахстана Пожежа в акіматі Алмати

Оновлено 10:52. ЗМІ повідомляють, що мітингарі увірвалися до акімату (орган виконавчої влади) в Алмати. У мітингу беруть участь тисячі людей. У будівлі вибиті вікна і двері.

Первые кадры от здания городской администрации в Алма-Ате. Силовики пытаются сдержать людей, пошедших на штурм здания, с помощью светошумовых гранат. pic.twitter.com/rpXDjqX7eN — РБК (@ru_rbc) January 5, 2022

10:30. Поліція перешкоджає руху протестувальників і застосовує спецзасоби. Було чути вибухи світлошумових гранат, пише "Інтерфакс-Україна" з посиланням на казахське бюро.

"Протестувальники в Алмати побили двох поліцейських, силовики відступають, але продовжують при цьому застосовувати спецзасоби", – передав кореспондент "Інтерфакс-Казахстан" близько 10 ранку за Києвом.

В Алмати з поки невстановленої причини загорілися військові авто, передає канал NEXTA live.

Надзвичайний стан у коменданстьку годину в Алмати було введено учора указом президента. В місті обмежено пересування громадян, але офіційних розʼяснень, що саме дозволено і заборонено, поки нема, пише "Інформбюро".

Фото: Nexta Військові та БТРи біля будівлі адміністрації Алмати

В Актобе мітингарі штурмували акімат. Їх відтіснили. В Усть-Каменогорську біля акімату відбулися сутички.

Фото: Nexta Актобе

Забастовка триває і на найбільшому в Казахстані нафтородовищі Тенгіз.

За час протестів у лікарні Алмати звернулися 190 людей, які постраждали в ході мітингів. Із них 137 – силовики.

Фото: tengrinews.kz Безпорядки у м.Тараз

Протести в Казахстані. Хронологія подій

Протести в Казахстані спалахнули 2 січня на тлі підвищення після Нового року ціни на зріджений газ для автомобілів. Саме це паливо використовує більшість мешканців заходу країни, де газ і видобувають. Вартість газу на АЗС підскочила удвічі – з 55-60 тенге за літр до 120 тенге (десь 7,5 грн).

Мітинги з вимогою знизити ціни почалися в кількох населених пунктах на заході Казахстану, в тому числі у місті Жанаозен, де у 2011 році поліція застосувала вогнепальну зброю для розгону акції протесту.

Учасники акцій вимагали зниження вартості газу на АЗС удвічі, а також усунення дефіциту цього палива. Місцева влада заявила протестувальникам, що їхні зібрання незаконні, бо про них попередньо не повідомляли. Міненерго країни тим часом сказало, що здорожчання викликане тим, що виробники зрідженого газу перейшли на реалізацію через електронні торги, що нібито й підвищило вартість.

Протести за один день не припинилися і місцями тривали і вночі. Найбільший мітинг зібрався в Актау; за словами очевидців, вдень 3 січня там одночасно протестували кілька тисяч людей. Серед їхніх вимог з'явилися й політичні. Люди скандували "Уряд у відставку" та "Старий, іди", вимагаючи від Нурсултана Назарбаєва остаточно піти з політики.

4 січня в Актау відправили урядову комісію для "пошуку рішення проблеми в інтересах стабільності країни". Мітинги поширилися на інші населені пункти. В уряді Казахстану погодились розслідувати дії АЗС на предмет цінової змови. Ціну вирішили знизити до 50 тенге за літр.

В Алмати увечері 4 січня трапилися сутички протестувальників і силовиків. Президент оголосив у місті комендантську годину та надзвичайний стан. У результаті після масових зіткнень мітингарів із силовиками уряд Казахстану пішов у відставку.

5 січня в МВД повідомили, що в Казахстані під час масових протестів за порушення громадського порядку затримали понад 200 людей. Постраждали 95 співробітників органів внутрішніх справ, ушкоджено 37 службових автомобілів.

Президент Казахстану доручив ввести держрегулювання цін на соціально значимі товари, бензин і дизель. Також він запропонував мораторій на підвищення комунальних тарифів строком до 180 днів.