В Алмати відбулися сутички протестувальників із силовиками. Правоохоронці почали затримувати демонстрантів.

Про це повідомляє akipress.com.

Зазначається, що біля льодового палацу "Халик Арена" в Алмати зібралося щонайменше 2 тисячі людей. Дороги на в’їзді до міста перекриті. Доступ до Інтернету та месенджерів обмежено.

Повідомляється також, що лідера незареєстрованої Демократичної партії Казахстану Джанболата Мамая побили в Алмати.

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", поліція Алмати для розгону мітингувальників застосовує світлошумові гранати та сльозогінний газ. За даними очевидців, на площі Республіки чутно гучні вибухи, все в диму.

Інтернет-портал Vласть пише, що протестувальники намагаються штурмувати автомобілі, з яких їх закидають світлошумовими гранатами. В машини летять палиці та інші предмети.

За даними очевидців, газ також почали використовувати і в Нур-Султані.

Тим часом деякі силовики почали переходити на сторону протестувальників. Як свідчать відео з місцяподії, така ситуація спостерігається у місті Актау на південному заході Казахстану.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв виступив із відеозверненням до демонстрантів.

"Дорогі співвітчизники, знову звертаюся до вас (із закликом - ред.) виявити розсудливість і не піддаватися на провокації зсередини та ззовні, ейфорії мітингівщини та вседозволеності", - сказав Токаєв у зверненні.

"Заклики атакувати службові приміщення цивільних і військових відомств є абсолютно незаконними. Це злочин, за яким може бути покарання. Влада не впаде, але нам потрібен не конфлікт, а взаємна довіра та діалог", - зазначив він.

Як повдіомляє Nexta, влада Казастану запроваджує режим надзвичайної ситуації в Алмати та Мангістауській області з 5 до 19 січня.

Нагадаємо, в Казахстані після Нового року спалахнули протести у зв'язку зі стрімким подорожчанням газу на АЗС. Ціни підскочили до 120 тенге (приблизно 7,5 гривні), хоча ще в середині минулого року зріджений газ коштував 55-60 тенге за літр.

Мітинги з вимогою знизити ціни почалися в кількох населених пунктах на заході Казахстану, в тому числі у місті Жанаозен, де у 2011 році поліція застосувала вогнепальну зброю для розгону акції протесту.

Найбільший мітинг зібрався в Актау; за словами очевидців, вдень 3 січня там одночасно протестували кілька тисяч людей. Серед їх вимог з'явилися й політичні. Люди скандували "Уряд у відставку" та "Старий, іди", вимагаючи від Нурсултана Назарбаєва остаточно піти з політики.

В уряді Казахстану погодились розслідувати дії АЗС на предмет цінової змови та заявили, що власники заправок зменшать вартість газу на 25-30% - до 85-90 тенге за літр.