​"Боюся, що Путін вторгнеться в Україну, стримають лише небачені досі санкції", – Шифф
​"Боюся, що Путін вторгнеться в Україну, стримають лише небачені досі санкції", – Шифф
Що подивитися на свята – фільми для гурманів
Що подивитися на свята – фільми для гурманів
Байден запевнив Зеленського у рішучій відповіді США та союзників в разі вторгнення Росії в Україну
Байден запевнив Зеленського у рішучій відповіді США та союзників в разі вторгнення Росії в Україну
7 перевірених коктейлів з ігристим на кожен день новорічного тижня
7 перевірених коктейлів з ігристим на кожен день новорічного тижня
Українського режисера Лавренчука затримали в Італії через запит Росії про екстрадицію (оновлено)
Українського режисера Лавренчука затримали в Італії через запит Росії про екстрадицію (оновлено)
Український журналіст Цимбалюк виїхав з Росії, бо не хоче ставати “заручником Кремля”
Український журналіст Цимбалюк виїхав з Росії, бо не хоче ставати “заручником Кремля”
МЗС Росії: "Північний потік-2" можуть не сертифікувати
МЗС Росії: "Північний потік-2" можуть не сертифікувати
В останній день 2021 року на Донбасі загинув десантник Станіслав Богуславський
В останній день 2021 року на Донбасі загинув десантник Станіслав Богуславський
У Франції виявили заразніший від омікрону варіант ковіду
У Франції виявили заразніший від омікрону варіант ковіду
ГоловнаСвіт

У Казахстані спалахнули протести через подорожчання газу на АЗС

Мітингувальники в Жанаозені і Актау провели ніч на площах.

Фото: Radio Free Europe/Radio Liberty

У Казахстані після Нового року спалахнули протести у зв'язку зі стрімким подорожчанням газу на АЗС.

Як повідомляє місцева служба "Радіо Свобода", ціни підскочили до 120 тенге (приблизно 7,5 гривні), хоча ще в середині минулого року зріджений газ коштував 55-60 тенге за літр.

Мітинги з вимогою знизити ціни почалися в кількох населених пунктах на заході Казахстану, в тому числі у місті Жанаозен, де у 2011 році поліція застосувала вогнепальну зброю для розгону акції протесту.

Найбільший мітинг зібрався в Актау; за словами очевидців, вдень 3 січня там одночасно протестували кілька тисяч людей. Серед їх вимог з'явилися й політичні. Люди скандували "Уряд у відставку" та "Старий, іди", вимагаючи від Нурсултана Назарбаєва остаточно піти з політики.

В уряді Казахстану погодились розслідувати дії АЗС на предмет цінової змови та заявили, що власники заправок зменшать вартість газу на 25-30% - до 85-90 тенге за літр.

Незважаючи на обіцянки влади, в Жанаозені та Актау люди відмовилися розходитися. Сотні людей провели ніч з 3 на 4 січня на площах міста. Вони наполягають на встановленні ціни близько 50 тенге за літр (трохи більше 3 гривень). 

У вівторок, 4 січня, на обурення людей відреагував і президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв. За його словами, урядова комісія вже почала працювати в Актау і демонстранти "мають продемонструвати відповідальність і готовність до діалогу".

Нагадаємо, що в Україні зріджений газ на АЗС коштує в середньому близько 19 гривень за літр.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також