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На найбільшому незалежному нафтопереробному заводі Росії сталася пожежа

Горить колона ректифікації.

На найбільшому незалежному нафтопереробному заводі в Росії – Антипінському НПЗ – сталася пожежа. Судячи з фотографій та відеозаписів очевидців, займання досить серйозне.

Фото: 72.ru

За даними видання megatyumen.ru, інформації про причини пожежі у місцевому МНС не повідомляють. Даних щодо постраждалих також немає.

За попередніми даними, загальна площа загоряння – близько 100 квадратних метрів. Горить колона ректифікації.

Антипінський НПЗ – російський приватний нафтопереробний завод, розташований у Тюменській області у промисловій зоні міста Тюмені (поблизу мікрорайону Антипіно). У 2016 році згідно з рейтингом Forbes підприємство посіло 43 місце за розміром виторгу серед 200 найбільших приватних компаній Росії.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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