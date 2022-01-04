На найбільшому незалежному нафтопереробному заводі в Росії – Антипінському НПЗ – сталася пожежа. Судячи з фотографій та відеозаписів очевидців, займання досить серйозне.

Фото: 72.ru

За даними видання megatyumen.ru, інформації про причини пожежі у місцевому МНС не повідомляють. Даних щодо постраждалих також немає.

За попередніми даними, загальна площа загоряння – близько 100 квадратних метрів. Горить колона ректифікації.

В Тюмени сильный пожар на Антипинском НПЗ.



Вызов поступил в десять утра. Предварительно, площадь пожара — 100 квадратов. Загорелась установка глубокой обработки мазута. На месте работают 18 пожарных. pic.twitter.com/IUeDOQ9R1D — Nigroll (@nigroll) January 4, 2022

Антипінський НПЗ – російський приватний нафтопереробний завод, розташований у Тюменській області у промисловій зоні міста Тюмені (поблизу мікрорайону Антипіно). У 2016 році згідно з рейтингом Forbes підприємство посіло 43 місце за розміром виторгу серед 200 найбільших приватних компаній Росії.