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Польща під час головування в ОБСЄ зосередиться на питанні України, - МЗС

На думку польського дипломата, ОБСЄ має зайнятися питанням безпеки на сході Європи і виходом з пандемічної кризи.

Польща під час головування в ОБСЄ зосередиться на питанні України, - МЗС
Фото: Крым.Реалии

Під час річного головування Польщі у в Організації з безпеки і співробітництва в Європі переважатиме справа України.

Про це заявив віце-міністр закордонних справ Польщі Марцін Пшидач, інформує Польське радіо.

Польський дипломат вважає, що Організація з безпеки і співробітництва в Європі повинна зайнятися питанням безпеки на сході Європи і виходом з пандемічної кризи.

Він висловив надію, що Росія буде готова вести переговори не лише про конфлікт на Донбасі, але також на тему анексії Криму. 

Також він сказав про економічні труднощі, пов’язані з виходом з кризи, викликаної пандемією коронавірусу. Зокрема, він сказав, що ринкова нестабільність, особливо на енергетичних ринках, позначається на питанні безпеки.

Польща розпочала річне головування в Організації з безпеки і співробітництва в Європі 1 січня. Офіційно з нового року роботою Організації керує міністр закордонних справ Польщі Збіґнєв Рау. Польський міністр офіційно обійме посаду та озвучить пріоритети Польщі на засіданні Постійної ради ОБСЄ у Відні 13 січня 2022 року.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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