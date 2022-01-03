Посольство Білорусі надіслало МЗС ноту через марш до дня народження Бандери

У посольстві заявили про "спроби героїзувати колабораціоністів, убивць та карателів білоруського народу".

Посольство Білорусі в Україні надіслало до Міністерства закордонних справ ноту протесту у зв'язку з проведенням у суботу щорічного традиційного смолоскипного Маршу до Дня народження Степана Бандери.

Про це йдеться у заяві на сайті посольства Білорусі в Україні.

"Посольством Білорусі в Україні направлена нота в МЗС України із засудженням 1 січня 2022 р. за мовчазного потурання влади України масової участі активістів білої білоруської екстремістської опозиції під символікою білоруських колабораціоністів і прислужників Третього Рейху в націоналістичному марші із широким висвітленням у засобах масової інформації України, зокрема на загальнонаціональних каналах телебачення", - йдеться у повідомленні.

У посольстві заявили про "спроби героїзувати колабораціоністів, убивць та карателів білоруського народу".

Посольство висловило "рішучий протест у зв'язку з дедалі більшою радикалізацією антибілоруської позиції України".

Нагадаємо, щороку 1 січня в українських містах відзначають річницю з Дня народження Бандери.

Степан Бандера – український політичний діяч, один з головних ідеологів і теоретиків українського націоналістичного руху XX століття, після розколу Організації українських націоналістів – голова проводу ОУН-Б.

Бандеру вбив за наказом КДБ у Мюнхені радянський агент Богдан Сташинський 15 жовтня 1959 року.