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МЗС Росії: "Північний потік-2" можуть не сертифікувати

Процедура сертифікації може тривати до літа або не відбутися взагалі.

МЗС Росії: "Північний потік-2" можуть не сертифікувати
Фото: pikabu.ru

Заступник глави МЗС РФ Олександр Панкін не виключає, що через позицію Сполучених Штатів процес сертифікації газопроводу "Північний потік - 2" німецьким регулятором може затягнутися до літа або не відбутися взагалі.

Про це він заявив "РИА Новости".

"Регламенти процедури такі, що вони дозволяють навіть не те щоб затягнути (процес сертифікації "Північного потоку 2"), а саме, робити цей розгляд у першій, другій умовно інстанції, розтягнувши його на багато місяців ... Так, це може і до літа продовжитися" , - сказав він.

При цьому Панкін не виключив, що сертифікація може бути "ускладнена з боку США".

"Так, після цього може бути там кувалда американська - чому б не уявити, що американці скажуть німцям ні грама російського газу по "Північному потоку" не купувати? Він може бути сертифікований, а можуть і не просертифікувати. Можуть будь-що застосувати. Тобто підступи можуть бути на кожному кроці", - сказав дипломат.

Нагадаємо, 29 грудня віцеканцлер Німеччини, міністр економіки та захисту клімату Роберт Хабек в ефірі німецького телеканалу ZDF заявив, що "Північний потік - 2", який уже побудовано та заповнено газом, може не почати роботу через загрозу Україні.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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