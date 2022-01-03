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У Гаїті стався замах на прем’єр-міністра країни

Загинула людина.

У Гаїті стався замах на прем’єр-міністра країни
Фото: ЕРА/UPG

У Гаїті стався замах на прем’єр-міністра країни Аріеля Анрі, у результаті одна людина загинула і ще кілька дістали поранення.

Про це пише telesurtv.net.

Інцидент стався 2 січня під час святкування 218-річчя незалежності Гаїті у місті Гонаїв.

Коли Анрі виходив з собору Сен-Шарль-де-Бороме, розпочалася стрілянина. Сам прем'єр не постраждав. На відео, яке розповсюджується в соціальних мережах, видно, що служба безпеки захищає очільника уряду.

“Район посилено охоронявся поліцією, оскільки озброєна банда, яка діє у цьому районі, попередила, аби гаїтянський лідер не з’являвся в Гонаїві”, – йдеться у повідомленні.

Через невдалий напад скасували інші заходи, заплановані в рамках святкування незалежності Гаїті від Франції, що була проголошена 1 січня 1804 року.

Зазначимо, Гаїті переживає зараз політичну та соціальну кризу, яка загострилася з 7 липня після вбивства президента Жовенеля Моїза групою найманців.

Нагадаємо, у вересні Генерального прокурора Гаїті Бед-Форда Клода відправили у відставку після того, як очолюване ним відомство вимагало висунути обвинувачення проти тимчасового прем'єр-міністра країни Аріеля Анрі у справі про вбивство президента Гаїті Жовенеля Моїза.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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