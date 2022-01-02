Кількість випадків зараження ковідом у Європі перевищила сто мільйонів

Це складає понад третину випадків випадків коронавірусу у всьому світі від початку пандемії.

Від початку пандемії кількість випадків зараження коронавірусом на території Європи перевищила сто мільйонів.

Про це пише Німецька хвиля.

“У 52 країнах та регіонах від Атлантичного узбережжя до Азербайджану та Росії станом на вечір суботи, 1 січня, зареєстрували 100 074 753 випадки зараження коронавірусом”, – йдеться у повідомленні.

Це складає понад третину від 288 279 803 випадків зараження ковідом у всьому світі від початку пандемії наприкінці 2019 року.

Тільки за останні сім днів у європейському регіоні виявили понад 4,9 млн випадків зараження – на 59% більше, ніж за попередній тиждень.

Протягом тижня нові максимуми інфікування зафіксували у 17 з 52 європейських країн та регіонів.

Франція, наприклад, минулого тижня повідомила про понад мільйон нових випадків захворювання, що становить майже 10% відсотків від усіх виявлених випадків зараження COVID-19 від початку пандемії.

Водночас кількість смертей від наслідків коронавірусу в Європі, навпаки, знижується. Минулого тижня за день помирали в середньому 3413 інфікованих COVID-19, що на 7% менше, ніж попереднього тижня.

Рівень вакцинації проти коронавірусу в Європі дещо вищий за середньосвітовий. 65% європейців зробили хоча б одне щеплення, а 61% повністю вакцинований. У загальносвітовому масштабі ці показники становлять 58 та 49 відсотків відповідно.

Нагадаємо, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін заявив, що рівень захворюваності на коронавірус в Україні буде зростати з другої половини січня і досягне піку у середині лютого.