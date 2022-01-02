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У Парижі з Тріумфальної арки зняли прапор ЄС, який викликав резонас

Прапор викликав обурення з боку ультраправих і правих лідерів країни.

У Парижі з Тріумфальної арки зняли прапор ЄС, який викликав резонас
Фото: ЕРА/UPG

Великий прапор Європейського Союзу, прикріплений до Тріумфальної арки в Парижі в п’ятницю, щоб відзначити початок шестимісячного головування Франції у Раді Євросоюзу, зняли у неділю.

Про це пише reuters.com.

Зазначимо, раніше він викликав обурення з боку ультраправих і правих лідерів країни.

Молодший міністр європейських справ Клеман Бон заявив, що прапор, який мав висіти “кілька днів”, зняли, як планувалося.

“Було заплановано, що прапор буде знято цієї неділі, ми не встановили точний час”, – сказав Бон радіо France Inter.

Він відкинув ідею, що уряд поступився після того, як лідер ультраправих Марін Ле Пен в суботу заявила, що звернеться до Державної ради Франції з проханням зняти прапор Євросоюзу. 

“Уряд був змушений зняти прапор ЄС з Тріумфальної арки, що стало чудовою патріотичною перемогою на початку 2022 року”, – сказала Ле Пен в неділю.

Бон спростував слова Ле Пен та інших лідерів про те, що прапор ЄС замінив французький прапор, оскільки він не висить на Тріумфальній арці постійно.

Нагадаємо, з 1 січня 2022 року Франція почала шестимісячне головування у Раді Європейського Союзу.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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