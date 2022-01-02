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Найстаріша мешканка планети відзначила 119-річчя

Кане Танака живе в будинку для літніх людей у префектурі Фукуока в Японії.

Найстаріша мешканка планети відзначила 119-річчя
Найстаріша мешканка планети Кане Танака
Фото: Kyodo

Мешканка Японії Кане Танака, яку офіційно визнано найстарішою людиною на планеті, відсвяткувала 119-й день народження.

Про це повідомляє агенція Kyodo.

День народження у неділю, 2 січня, жінка відзначила в будинку для літніх людей у префектурі Фукуока.

Через карантинні обмеження у зв’язку з пандемією коронавірусу Кане Танака практично не має змоги бачитися з родичами.

Танака народилася 2 січня 1903 року. У 2019-му її визнали найстарішою людиною на планеті. На момент фіксації рекорду її вік становив 116 років і 66 днів. Раніше рекорд належав Набі Тадзімі, котра померла в квітні 2018 року в віці 117 років і 260 днів.

Жінка все життя пропрацювала у магазині, де продавала рисові коржики. У 70-ті роки ХХ ст. вона вийшла на пенсію і кілька разів виїжджала до США, а з 2005 року живе у будинку для людей похилого віку.

У 103 роки літній японці видалили ракову пухлину. Інших серйозних хвороб з того часу у неї не відзначалося.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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