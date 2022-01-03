США підтримали проведення засідання Комісії Україна – НАТО найближчими днями, – Зеленський

Він подякував за підтримку Байденом принципу “нічого про Україну без України”.

Україна цінує підтримку США пропозиції України про проведення найближчими днями засідання Комісії Україна – НАТО.

Про це заявив Володимир Зеленський, коментуючи третю за останній час телефонну розмову з Президентом США Джозефом Байденом, повідомила пресслужба ОПУ.

Розмова тривала понад півтори години. Ключовою темою переговорів була ситуація на сході та на кордонах нашої держави.

Зеленський привітав активну роль США у її врегулюванні, відзначивши важливість запланованих на січень 2022 року міжнародно-правових заходів.

Також він висловив подяку за підтримку Президентом США принципу “нічого про Україну без України”, а також за готовність американської сторони вжити рішучих заходів у разі здійснення Росією агресії проти нашої держави.

Сторони обговорили кроки, які робить Україна в межах Мінського та Нормандського форматів, і наголосили на важливості подальших дипломатичних зусиль.

“Сьогодні йдеться про майбутнє не лише України, а і європейської безпеки та світового порядку, заснованого на правилах та демократичних цінностях”, – зауважив Володимир Зеленський.

Окрім того, президент України поінформував Джозефа Байдена про поступ економічних реформ у нашій країні та заходи, яких вживають з метою зміцнення стабільності та деолігархізації.

“Під час розмови вкотре було підтверджено незмінну підтримку з боку Сполучених Штатів суверенітету й територіальної цілісності України та її євроінтеграційних прагнень”, – додали в Офісі президента.

Нагадаємо, Джо Байден запевнив українського президента Володимира Зеленського під час телефонної розмови пізно ввечері 2 січня, що Сполучені Штати, їхні союзники та партнери дадуть рішучу відповідь у разі вторгнення Росії в Україну.

Розмова відбулася через кілька днів після телефонного спілкування Байдена з російським президентом Володимиром Путіним. Друга за місяць телефонна розмова між главами держав відбулася за ініціативи російської сторони.

На 10 січня 2022 року заплановані перемовини США і Росії щодо України. В адміністрації Байдена раніше заявляли, що переговори не передбачають персональної розмови між президентами.

Росія і США мають обговорити проєкт угоди з НАТО та договору зі Штатами про так звані гарантії безпеки, які передбачають відмову від подальшого розширення альянсу та вступу в нього України. На 12 січня також планується засідання ради Росія–НАТО, а засідання Постійної ради ОБСЄ заплановано на 13 січня.