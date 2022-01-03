Цього тижня зустрінуться політичні радники лідерів країн “нормандської четвірки”

Цього тижня політичні радники лідерів країн “нормандської четвірки” зустрінуться у різних форматах.

Про це повідомив речник федерального уряду Німеччини Штеффен Гебештрайт, пише Укрінформ з посиланням на свого кореспондента.

“Передбачена розмова між паном Плетнером (радник канцлера ФРН з питань зовнішньої політики та безпеки – ред.), його французьким колегою і російським візаві цього тижня”, – сказав Гебештрайт.

Незалежно від цих переговорів Плетнер і його французький колега зустрінуться також цього тижня з українським партнером.

Дати зустрічей невідомі.

Гебештрайт також додав, що останніми тижнями новий уряд ФРН неодноразово підкреслював свою готовність, а також Парижа, зустрітися в “нормандському форматі” на всіх рівнях. Про це поінформували президентів України та Росії.

За його словами, у Берліні переконані, що конфлікт між Росією і Україною може бути вирішений виключно політичним засобами, але не військовими.

Нагадаємо, на 10 січня 2022 року заплановані перемовини США і Росії щодо України. В адміністрації Байдена раніше заявляли, що переговори не передбачають персональної розмови між президентами.

Росія і США мають обговорити проєкт угоди з НАТО та договору зі Штатами про так звані гарантії безпеки, які передбачають відмову від подальшого розширення альянсу та вступу в нього України. На 12 січня також планується засідання ради Росія–НАТО, а засідання Постійної ради ОБСЄ заплановано на 13 січня.