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У Білорусі у новорічну ніч помер чоловік, якого силою доправили до райвідділу міліції

На тілі хлопця виявили сліди тортур.

У Білорусі 1 січня у лікарні помер 27-річний мешканець міста Речиця Дмитро Усхопов, якого міліція силою доправила до райвідділу. У чоловіка залишилася 5-річна донька.

Як пише Телеграм-канал NEXTA з посиланням на правозахисників “Поліської Весни”, хлопець їхав до своєї матері на святковий вечір.

На зупинці його затримав міліцейський патруль, після чого його жорстоко побили.

“Менти привезли Дмитра до лікарні у стані клінічної смерті. На тілі сліди тортур. Крім того, карателі спочатку не хотіли везти його до медиків, а обливали водою, намагаючись повернути його до тями”, – йдеться у повідомленні.

Мати вбитого розповіла журналістам “Нашої Ниви”, що її син не був п'яний, а на вечірці з друзями випив трохи шампанського, після чого поспішав додому відзначити Новий рік.

“На зупинці до нього прив'язалася ментівська звірина. Наслідки жахливих тортур, які вона побачила на тілі сина, її жахнули. На скроні рана, спина синя, руки сині. Майка розірвана на шматки, чорне тіло, як вугілля”, – зазначає видання.

Батько Дмитра зазначив, що в міліції їм коротко “кинули”, що їхній син помер, а коли батьки прийшли до моргу, то там уже всі знали, що його вбили.

NEXTA опублікувала імена імовірних вбивць Дмитра – це лейтенанти Речицького УВС Артем Вікторович Коновалов та Сергій Петрович Ананьєв.

У Національному прес-центрі МВС Білорусі 3 січня провели брифінг, на якому заявили, що “новорічна ніч пройшла без пригод”. 

Слідчий комітет Білорусі заявив, що смерть Дмитра не є насильницькою.

“Вбивство Дмитра Усхопова має багато спільного із вбивством Романа Бондаренка. Щоправда, якщо Романа вбили через ненависть, спричинену його політичними поглядами, то Діму забили до смерті просто так. Каральна машина заточувалась під знищення неугодних. 

З ментів, військових та інших силовиків вичищали все людське, їх свідомо готували до вбивств і перетворювали на жорстоку, озлоблену звірину. Тепер вам ніхто не гарантує безпеки, навіть якщо ви вважаєте, що ваша хата з краю. Відморозки, що отримали вседозволеність, можуть просто взяти вас і закатувати до смерті, знаючи, що їм нічого за це не буде”, – додали у NEXTA.

Нагадаємо, у грудні 2021 року кількість політвʼязнів у Білорусі збільшилася на 82 людини і сягнула 970.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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