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Український журналіст Цимбалюк виїхав з Росії, бо не хоче ставати “заручником Кремля”

Фактично всі топові фігури “російських інформаційних військ” пророкували йому проблеми.

Український журналіст Цимбалюк виїхав з Росії, бо не хоче ставати “заручником Кремля”
Фото: facebook/RomanTsymbaliuk

З Росії виїхав єдиний акредитований у країні український журналіст Роман Цимбалюк, якого Кремль звинуватив в екстремізмі.

Про це Цимбалюк розповів в інтерв’ю hromadske.ua.

“Я виїхав із Російської Федерації, оскільки вважаю, що є загроза моїй особистій безпеці. Російська хунта, здається, себе проявила”", – сказав він.

За словами Цимбалюка, протягом останніх двох місяців фактично всі топові фігури “російських інформаційних військ” пророкували йому проблеми.

“Хтось хотів, щоби мене засудили, хтось казав, що я шпигую, хтось ще якусь фігню видавав. Тому зараз потрібно дочекатися і зрозуміти, як діяти далі”, – пояснив він.

За словами Цимбалюка, залишатися у Росії він не збирався. “Хоча відкрию вам таємницю. Попри те, що я прожив там 13 років і пропрацював кореспондентом агентства УНІАН, я ніколи не збирався там залишатися. І навіть якщо я туди більше не повернуся – це мене теж влаштує”, – сказав журналіст.

Серед його побоювань те, що він може потрапити у базу розшуку Інтерпола. “Єдине наше завдання зараз з адвокатом Миколою Полозовим, щоб коли наступного разу я полечу до Вільнюса їсти бобра, наприклад, не сталося так, що я перебуваю в розшуку Інтерполу. Тому ми вирішили не полишати цю справу”, – додав Цимбалюк.

Він зауважив, що на допит 24 грудня до московської прокуратури прийшов його захисник.

“Замість мене прийшов мій адвокат, а прокурори чомусь на цю “стрілку” не прийшли. Хтось у сусідньому кабінеті Миколі Полозову сказав, що вони відкликали повістку. Так воно чи не так? Наразі дуже мало інформації. Але я не буду поспішати до Росії, тому що не хочу ставати заручником Кремля і чекати, поки мене обміняють. У нас і так там багато людей, яких треба витягнути”, – зауважив Цимбалюк.

Нагадаємо, раніше російські ЗМІ повідомили, що Цимбалюку в Росії нібито інкримінують роздмухування ненависті та ворожнечі до росіян.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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