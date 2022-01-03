Блінкен обговорив з головою МЗС Туреччини загрозу ескалації РФ в Україні

Співрозмовники наголосили на важливості продовження координації з цього питання.

Держсекретар Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу у телефонній розмові обговорили питання, пов’язані з загрозою російської ескалації в Україні.

Про це йдеться у заяві речника Держдепу Неда Прайса, розміщеній на сайті відомства.

"Секретар Блінкен та міністр закордонних справ Чавушоглу обговорили важливість продовження координації щодо загрози російської ескалації в Україні", - йдеться у повідомленні.

Крім того, сторони обговорили питання, пов’язані з Сомалійським півостровом, призначення Туреччиною спеціального представника для обговорення процесу нормалізації з Вірменією, а також можливості поглиблення двосторонньої співпраці для вирішення питань, що викликають взаємний інтерес.

За останніми даними, біля кордонів України і на тимчасово окупованих територіях розміщено близько 122 тисяч російських солдатів плюс техніка. Восени українська і західна розвідки говорили, що Кремль може піти в нову атаку вже в січні 2022 року.

На тлі загрози ескалації до перемовин із РФ включилися США і інші держави члени-НАТО. Вони попередили Росію, що за нове вторгнення доведеться платити безпрецедентними санкціями. Українська влада заявила, що держава без бою не здасться і вторгнення обернеться на криваві бої.

На думку секретаря РНБО Олексія Данілова, для повномасштабного вторгнення в Україну потрібно у рази більше військ РФ, ніж накопичено зараз.

Після засідання РНБО 30 грудня Данілов заявив, що українська влада наразі не бачить загрози до відкритої агресії з боку Російської Федерації.