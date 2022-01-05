Влада Алмати оголосила про початок "антитерористичної спецоперації"

У Алматі силовики почали "антитерористичну спецоперацію" з метою "встановлення порядку" на тлі масових акцій протесту, приводом для яких стало значне збільшення цін на паливо.

Як повідомляє "Інтерфакс", інфоцентр комендатури Алмати повідомив, що "у місті розпочато антитерористичну спецоперацію з метою встановлення порядку".

Заступник акіма міста Єржан Бабакумаров повідомив, що аеропорт Алмати очистили від протестувальників, повітряна гавань повертається до штатного режиму роботи.

"У місті почалася спецоперація. Аеропорт звільнено. Переводиться в штатний режим роботи", - сказав Бабакумаров журналістам.

Раніше президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що в Алматі було захоплено аеропорт та п'ять літаків, зокрема іноземні.

Протести в Казахстані спалахнули 2 січня на тлі підвищення після Нового року ціни на зріджений газ для автомобілів. Мітинги з вимогою знизити ціни почалися в кількох населених пунктах на заході Казахстану, в тому числі у місті Жанаозен, де у 2011 році поліція застосувала вогнепальну зброю для розгону акції протесту.

Учасники акцій вимагали зниження вартості газу на АЗС удвічі, а також усунення дефіциту цього палива.

Протести за один день не припинилися і місцями тривали і вночі. Найбільший мітинг зібрався в Актау; за словами очевидців, вдень 3 січня там одночасно протестували кілька тисяч людей. Серед їхніх вимог з'явилися й політичні. Люди скандували "Уряд у відставку" та "Старий, іди", вимагаючи від Нурсултана Назарбаєва остаточно піти з політики.

4 січня в Актау відправили урядову комісію для "пошуку рішення проблеми в інтересах стабільності країни". Мітинги поширилися на інші населені пункти. В уряді Казахстану погодились розслідувати дії АЗС на предмет цінової змови. Ціну вирішили знизити.

В Алмати увечері 4 січня трапилися сутички протестувальників і силовиків. Президент оголосив у місті комендантську годину та надзвичайний стан. У результаті після масових зіткнень мітингарів із силовиками уряд Казахстану пішов у відставку.

5 січня у МВС повідомили, що в Казахстані під час масових протестів за порушення громадського порядку затримали понад 200 людей. Постраждали 95 співробітників органів внутрішніх справ, ушкоджено 37 службових автомобілів.

Президент Казахстану доручив ввести держрегулювання цін на соціально значимі товари, бензин і дизель. Також він запропонував мораторій на підвищення комунальних тарифів строком до 180 днів.

Токаєв виступив зі зверненням до народу, повідомив, що замість Нурсултана Назарбаєва очолив Раду безпеки республіки, і заявив про намір "діяти максимально жорстко".

5 січня на території всього Казахстану запроваджено режим надзвичайного стану. Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що звернувся до держав-членів ОДКБ по допомогу на тлі масових протестів по всій країні.