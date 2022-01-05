Президент Казахстану Токаєв заявив про намір "діяти максимально жорстко"

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, який відсьогодні очолює Раду безпеки республіки, заявив про намір "діяти максимально жорстко".

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Токаєв назвав протестувальників змовниками, які мали ретельний план дій, і хуліганами, котрі "мотивовані фінансово".

"Звертає на себе увагу висока організованість хуліганів. Це свідчить про ретельно продуманий план дій змовників, які мотивовані фінансово. Саме змовників", – сказав Токаєв.

Він повідомив, що внаслідок заворушень у Казахстані є жертви.

"Відбуваються масові напади на співробітників правопорядку, серед них є вбиті й поранені, натовпи бандитських елементів б'ють військовослужбовців і знущаються з них, голими водять вулицями, піддають насильству жінок, грабують магазини. Обстановка загрожує безпеці всіх жителів Алмати. І цього терпіти не можна. Алмати, обстановка розжарилася і в деяких інших центрах, через що у низці регіонів я запровадив надзвичайний стан", – заявив Токаєв.

Протести в Казахстані спалахнули 2 січня на тлі підвищення після Нового року ціни на зріджений газ для автомобілів. Мітинги з вимогою знизити ціни почалися в кількох населених пунктах на заході Казахстану, в тому числі у місті Жанаозен, де у 2011 році поліція застосувала вогнепальну зброю для розгону акції протесту.

Учасники акцій вимагали зниження вартості газу на АЗС удвічі, а також усунення дефіциту цього палива.

Протести за один день не припинилися і місцями тривали і вночі. Найбільший мітинг зібрався в Актау; за словами очевидців, вдень 3 січня там одночасно протестували кілька тисяч людей. Серед їхніх вимог з'явилися й політичні. Люди скандували "Уряд у відставку" та "Старий, іди", вимагаючи від Нурсултана Назарбаєва остаточно піти з політики.

4 січня в Актау відправили урядову комісію для "пошуку рішення проблеми в інтересах стабільності країни". Мітинги поширилися на інші населені пункти. В уряді Казахстану погодились розслідувати дії АЗС на предмет цінової змови. Ціну вирішили знизити.

В Алмати увечері 4 січня трапилися сутички протестувальників і силовиків. Президент оголосив у місті комендантську годину та надзвичайний стан. У результаті після масових зіткнень мітингарів із силовиками уряд Казахстану пішов у відставку.

5 січня у МВС повідомили, що в Казахстані під час масових протестів за порушення громадського порядку затримали понад 200 людей. Постраждали 95 співробітників органів внутрішніх справ, ушкоджено 37 службових автомобілів.

Президент Казахстану доручив ввести держрегулювання цін на соціально значимі товари, бензин і дизель. Також він запропонував мораторій на підвищення комунальних тарифів строком до 180 днів.