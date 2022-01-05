Галущенко: Україна через Росію не може завезти 660 тис. тонн вугілля з Казахстану

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що Україна не може завезти 660 тисяч тонн вугілля з Казахстану через дії Росії.

Про це він сказав на брифінгу в середу, 5 січня.

"Дійсно, є укладений контракт "Центренерго" на 660 тис. тонн казахського вугілля протягом опалювального періоду, але, на жаль, через дії Російської Федерації відбувається блокування транзиту вугілля російською територією. Наразі ми не бачимо, і "Центренерго" так само не бачить інших можливостей на сьогодні це вугілля фізично отримати", - сказав Галущенко.

Незважаючи на це, за словами міністра, Україна законтрактувала достатньо вугілля, яке будуть імпортувати морським шляхом.

"Є вже певне накопичення у самих портах, які зараз відвантажуються далі на станції. Є кораблі, які йдуть в Україну за чітким графіком, і ми бачимо що середній обсяг імпортного вугілля морським шляхом на цей період буде близько 1,6-1,8 млн тонн, можливо, більше", - сказав він.

За його словами, середня ціна на вугілля зараз становить близько 140 доларів.

Нагадаємо, що Росія почала блокувати транзит енергетичного вугілля в Україну в листопаді 2021 року. Глава енергетичного комітету Верховної Ради Андрій Герус казав, що блокування відбувається на рівні РЖД, яка не підтверджує проїзд вагонів із таким вугіллям через РФ.

При цьому прем'єр-міністр Денис Шмигаль казав, що вугілля з Казахстану, можливо, буде доставлятися морем з російського порту Тамань.