Росія назвала події в Казахстані "інспірованими ззовні"

Перші військові підрозділи РФ вже прибули до Казахстану.

Міністерство закордонних справ Росії назвало події у Казахстані інспірованою ззовні спробою підірвати безпеку і цілісність дружньої країни.

Про це сказано у заяві МЗС Росії щодо відправки сил ОДКБ на подавлення протестів та безладів у Казахстані.

"Розглядаємо останні події у дружній нам країні як інспіровану ззовні спробу насильницьким шляхом, з використанням підготовлених та організованих збройних формувань, підірвати безпеку та цілісність держави", - йдеться у заяві російського міністерства.

Росія заявила, що метою введення військ до Казахстану є сприяння контртерористичній операції в Казахстані, забезпечення безпеки мирних громадян, а також життєво важливих об'єктів критичної інфраструктури, їх розблокуванню та поверненню під контроль казахстанської влади.

Перші військові підрозділи Росії прибули в Казахстан вранці 6 січня. Своїх військових у Казахстан мають відправити й інші члени Організації договору колективної безпеки (ОДКБ): Білорусь, Вірменія, Киргизстан і Таджикистан.

Нагадаємо, 2 січня через різке підвищення цін на автомобільний газ у Казахстані розпочалися масові протести. Мирні акції швидко переросли у сутички з правоохоронцями та погроми з людськими жертвами.

Увечері 5 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що звернувся до держав-членів ОДКБ по допомогу.

У Казахстані запровадили надзвичайний стан і комендантську годину. Роботу всіх банків тимчасово зупинили, інтернет і мобільний зв’язок під час сутичок працював з перебоями.