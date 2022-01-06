У їхскладі - бійці 45-ї окремої бригади спецназу ВДВ Росії, а також Іванівського і Ульяновського з'єднань ВДВ.

До Казахстану продовжують прибувати підрозділи російських військових у складі "миротворчих" сил ОДКБ на прохання президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва.

Про це повідомляє російське агентство "РИА Новости".

За інформацією Міністерства оборони РФ, у складі сил ОДКБ були відправлені підрозділи 45-ї окремої бригади спецназу ВДВ Росії, а також Іванівського і Ульяновського з'єднань ВДВ.

На опублікованому відео також видно бронетехніку.

Нагадаємо, перші військові підрозділи Росії прибули в Казахстан вранці 6 січня. Своїх військових також мають відправити й інші члени Організації договору колективної безпеки (ОДКБ): Білорусь, Вірменія, Киргизстан і Таджикистан.

Росія заявила, що метою введення військ до Казахстану є "сприяння контртерористичній операції в Казахстані, забезпечення безпеки мирних громадян, а також життєво важливих об'єктів критичної інфраструктури, їх розблокуванню та поверненню під контроль казахстанської влади".

Протести в Казахстані почалися 2 січня як реакція на різке здорожчання вартості газу для автомобілів. Через кілька днів мітингарі почали вимагати не лише зниження ціни на зріджений газ, а й остаточного усунення від політичного життя першого президента Нурсултана Назарбаєва, який очолював Раду безпеки, змін до конституції та більшого розділення влади.

Єдиного лідера протестів немає.

Мітинги тривають до сьогодні в різних містах. 4 січня вони переросли в масові зіткнення з силовиками, а 5 січня відбулися найзапекліші протистояння – люди захоплювали адміністративні будівлі і вели активні сутички з військовими та поліцією.

За час протестів уряд подав у відставку, а Назарбаєв перестав очолювати Радбез – замість нього ці поноваження перебрав президент Токаєв. У країні відключали Інтернет та звʼязок, казахстанські медіа досі не відкриваються з-за кордону. Також по всьому Казахстану ввели надзвичайний стан.

На тлі протистоянь людей і силовиків Токаєв звернувся до ОДКБ по "допомогу", і організація вирішила відправити до країни свої війська.