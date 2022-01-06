Міністр оборони Хренін зазначив, "що підрозділ "пройшов весь комплекс навчання та підготовлений для виконання подібних завдань".

Міністр оборони Білорусі Віктор Хренін оголосив про відправлення військових у складі "миротворчих" сил ОДКБ до Казахстану на прохання президента Касим-Жомарта Токаєва допомогти владі придушити масові протести.

Про це повідомила пресслужба Міноборони Білорусі.

"Відповідно до рішення Ради колективної безпеки ОДКБ для виконання міжнародних та союзницьких зобов'язань, Республіка Білорусь спрямовує для участі у врегулюванні кризової ситуації на території Республіки Казахстан, здатної призвести до порушення конституційного ладу, втрати суверенітету та незалежності, білоруський військовий контингент. Мною прийнято рішення, і воно затверджено Президентом Республіки Білорусь, для цього направити підготовлену миротворчу роту зі складу 103-ї повітряно-десантної Вітебської бригади сил спеціальних операцій", - йдеться в офіційній заяві Хреніна.

Міністр наголосив, що підрозділ "пройшов весь комплекс навчання та підготовлений для виконання подібних завдань". Він також зазначив, що укомплектований підрозділ - лише контрактниками.

"Сьогодні вночі цей підрозділ здійснив марш у район аеродрому Мачуліщі, де здійснено навантаження на літаки Російської Федерації. Наразі йде висування до місця виконання завдань. За результатами розмови з міністром оборони Республіки Казахстан, що відбулася, ми бачимо їх повну рішучість до наведення порядку та недопущення порушення конституційного ладу", - наголосив Хренін.

Telegram-канал "НЕХТА" також опублікував відео, на якому двоє відомих пропагандистів, які вихваляють Лукашенка і виправдовують тортури та політичні вбивства, заявили, що також вирушають до Казахстану.

Нагадаємо, перші військові підрозділи Росії прибули в Казахстан вранці 6 січня і прибувають досі. Своїх військових також мають відправити й інші члени Організації договору колективної безпеки (ОДКБ): Білорусь, Вірменія, Киргизстан і Таджикистан.

Як повідомлялося, 2 січня в Казахстані почалися протести як реакція на різке здорожчання вартості газу для автомобілів. Через кілька днів мітингарі почали вимагати не лише зниження ціни на зріджений газ, а й остаточного усунення від політичного життя першого президента Нурсултана Назарбаєва, який очолював Раду безпеки, змін до конституції та більшого розділення влади.

Єдиного лідера протестів немає.

Мітинги тривають до сьогодні в різних містах. 4 січня вони переросли в масові зіткнення з силовиками, а 5 січня відбулися найзапекліші протистояння – люди захоплювали адміністративні будівлі і вели активні сутички з військовими та поліцією.

За час протестів уряд подав у відставку, а Назарбаєв перестав очолювати Радбез – замість нього ці поноваження перебрав президент Токаєв. У країні відключали Інтернет та звʼязок, казахстанські медіа досі не відкриваються з-за кордону. Також по всьому Казахстану ввели надзвичайний стан. На тлі протистоянь людей і силовиків Токаєв звернувся до ОДКБ по "допомогу", і організація вирішила відправити до країни свої війська.