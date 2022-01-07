Таджикистан та Киргизистан відправлять військових до Казахстану

Парламенти Таджикистану та Киргизистану дозволили відправити військових до Казахстану.

Про це пише interfax.ru.

Депутати обох палат парламенту Таджикистану дали згоду на використання їхніх військових за кордоном для “виконання міжнародних зобов’язань республіки”.

Киргизстан направить своїх військовослужбовців до Казахстану у “складі миротворчих сил ОДКБ”. Таке рішення було ухвалено на засіданні 7 січня.

Зазначимо, днем раніше парламент країни не набрав кворуму, необхідного для розгляду цього питання. Відправлення до Казахстану миротворців у п'ятницю підтримали 69 із 90 депутатів.

Нагадаємо, перші військові підрозділи Росії прибули в Казахстан вранці 6 січня. 7 січня стало відомо, що Росія перекидає до Казахстану 75 літаків з "миротоворцями" ОДКБ.

Міністр оборони Білорусі Віктор Хренін оголосив про відправлення військових у складі "миротворчих" сил ОДКБ до Казахстану.

Як повідомлялося, 2 січня в Казахстані почалися протести як реакція на різке здорожчання вартості газу для автомобілів. Через кілька днів мітингарі почали вимагати не лише зниження ціни на зріджений газ, а й остаточного усунення від політичного життя першого президента Нурсултана Назарбаєва, який очолював Раду безпеки, змін до конституції та більшого розділення влади.

Єдиного лідера протестів немає.

Мітинги тривають до сьогодні в різних містах. 4 січня вони переросли в масові зіткнення з силовиками, а 5 січня відбулися найзапекліші протистояння – люди захоплювали адміністративні будівлі і вели активні сутички з військовими та поліцією.

За час протестів уряд подав у відставку, а Назарбаєв перестав очолювати Радбез – замість нього ці поноваження перебрав президент Токаєв. У країні відключали Інтернет та звʼязок, казахстанські медіа досі не відкриваються з-за кордону. Також по всьому Казахстану ввели надзвичайний стан.

На тлі протистоянь людей і силовиків Токаєв звернувся до ОДКБ по "допомогу", і організація вирішила відправити до країни свої війська.