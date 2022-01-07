Голосування за санкції проти "Північного потоку-2" підірве відносини з Європою, - Держдеп

У Держдепі вважають, що ця поправка не є справжньою спробою протистояти подальшій агресії Росії або захистити Україну.

Державний департамент США заявив, що голосування за законопроект сенатора-республіканця Теда Круза про запровадження санкцій щодо газопроводу "Північний потік-2" підірве єдність країн Заходу, які мають на меті стримування Росії від агресії стосовно України.

Про це заявив у четвер речник Нед Прайс, повідомляє Reuters.

"Наша стурбованість полягає в тому, що в разі ухвалення закон лише підірве єдність наших європейських союзників у вирішальний момент, коли нам потрібно виступити єдиним фронтом у відповідь на російські загрози Україні", – сказав Прайс журналістам.

За його словами, адміністрація прагне працювати з Конгресом над потужними заходами стримування російської агресії щодо Україні.

"На жаль, ця поправка, за нашою оцінкою, не є справжньою спробою протистояти подальшій агресії Росії або захистити Україну", - сказав він.

Законопроєкт Теда Круза встановлює застосування обмежувальних заходів щодо газопроводу протягом 15 днів з моменту підписання та дозволяє Конгресу проголосувати за відновлення санкцій у разі відмови від них президента. Він передбачає санкції стосовно компанії Nord Stream 2 AG, від яких Штати відмовились у травні, та щодо учасників сертифікації газопроводу.

Тед Круз є послідовним критиком "Північного потоку-2". Просунути цей законопроєкт щодо санкцій на розгляд Сенату вдалося завдяки відмові Круза від блокування схвалення десятка кандидатур на різні посади, які були висунуті Байденом.

Нагадаємо, держсекретар Ентоні Блінкен після перемовин з головою МЗС Німеччини Анналеною Бербок заявив, що важко уявити запуск в роботу "Північного потоку-2" вразі нового нападу Росії на Україну. За словами Блінкена, таким чином, цей газопровід є важелем тиску на Росію.

Бербок після вступу на посаду говорила, що новий уряд Німеччини готовий заблокувати російський газопровід "Північний потік-2" у разі, якщо Росія піде на нову агресію щодо України.

Проєкт "Північний потік-2" передбачає роботу двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Після добудови "Північного потоку" Росія отримала інфраструктуру для транзиту газу в Західну Європу повністю в обхід України.