США сумніваються у законності введення військ РФ у Казахстан

США стежитимуть за будь-якими порушеннями прав людини та будь-якими діями, які можуть закласти основу для захоплення інституцій Казахстану.

Сполучені Штати уважно стежать за розгортанням "миротворчих сил" контрольованої Росією Організації договору про колективну безпеку в Казахстані. Вашингтон ставить під сумнів законність введення контингенту за запитом президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва.

Про це заявила речниця Білого дому Джен Псакі, передає "Укрінформ".

"Ми уважно стежимо за повідомленнями про те, що Організація договору про колективну безпеку надіслала свої колективні миротворчі сили до Казахстану. У нас є питання стосовно характеру запиту (на їх введення, - ред.) і щодо того, законним було це запрошення чи ні. На цей момент ми не знаємо", - сказала Псакі.

За її словами, США стежитимуть за будь-якими порушеннями прав людини та будь-якими діями, які можуть закласти основу для захоплення інституцій Казахстану.

Раніше сьогодні державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен провів розмову з міністром закордонних справ Казахстану Мухтаром Тлеуберді.

Нагадаємо, 2 січня в Казахстані почалися протести як реакція на різке здорожчання вартості газу для автомобілів. Через кілька днів мітингарі почали вимагати не лише зниження ціни на зріджений газ, а й остаточного усунення від політичного життя першого президента Нурсултана Назарбаєва, який очолював Раду безпеки, змін до конституції та більшого розділення влади.

Мітинги тривають до сьогодні в різних містах Казахстану. 4 січня вони переросли в масові зіткнення з силовиками, а 5 січня відбулися найзапекліші протистояння – люди захоплювали адміністративні будівлі і вели активні сутички з військовими та поліцією. Єдиного лідера протестів немає.

За час мітингів уряд подав у відставку, а Нурсултан Назарбаєв перестав очолювати Радбез – замість нього ці повноваження перебрав президент Токаєв. У країні відключали Інтернет та звʼязок, казахстанські медіа досі не відкриваються з-за кордону. Також по всьому Казахстану ввели надзвичайний стан.

На тлі протистоянь людей і силовиків Токаєв звернувся до ОДКБ по "допомогу", і організація вирішила відправити до країни свої війська.